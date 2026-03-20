Экономист ответил, как снижение ключевой ставки ЦБ повлияет на экономику
Банк России в седьмой раз подряд снизил ключевую ставку — с 15,5% до 15% годовых.
Как пояснил URA.RU заведующий кафедрой микро- и макроэкономического анализа экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Филипп Картаев, это решение было ожидаемым, поэтому рынок уже успел учесть его в ценах. По словам эксперта, в ближайшей перспективе заметного влияния на экономику не будет.
Со временем снижение ставки может сказаться на стоимости заемных средств, и кредиты станут доступнее. Вместе с тем, считает Картаев, на динамике инфляции это существенно не отразится и вряд ли поможет выйти на уровень четырех-пяти процентов к концу года.
20 марта Банк России по итогам заседания уменьшил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта.
