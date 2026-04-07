Финансовый аналитик оценил вероятность повышения МРОТ до 60 тысяч рублей
Экономист Беляев: Повышение МРОТ создаст дополнительную нагрузку на бюджет
Повышение МРОТ до 60 тысяч рублей создаст дополнительную нагрузку на бюджет. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Напомним, депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил повысить минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей. По его мнению, такая мера позволит уравнять зарплаты во всех регионах.
Беляев в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом» отметил, что МРОТ можно повышать только тогда, когда на это есть деньги.
«Когда выдвигается такое предложение, хорошо бы, во-первых, подумать об источниках. Для бюджетников источники — это, собственно, бюджет. А если речь идет о частном секторе, не государственном, то предприниматель платит заработную плату из прибыли. Сейчас же многие отрасли находятся в убытках, показывают минус по прибыли, стало быть, откуда возьмутся еще дополнительные средства?» — рассуждает экономист.
По словам Беляева, при таком повышении предприятия вынуждены будут уйти в тень или вовсе закроются ввиду отсутствия другого выхода. Это значит, что сотрудники останутся без работы, а народное хозяйство недополучит определенного продукта.
Он добавил, что при повышении МРОТ также необходимо будет увеличить пенсии и другие социальные выплаты, зависящие от него, что станет дополнительной нагрузкой на бюджет.