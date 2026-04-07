Финансовый аналитик оценил вероятность повышения МРОТ до 60 тысяч рублей

07 апреля 2026, 14:41

Экономист Беляев: Повышение МРОТ создаст дополнительную нагрузку на бюджет

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Повышение МРОТ до 60 тысяч рублей создаст дополнительную нагрузку на бюджет. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.





Напомним, депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил повысить минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей. По его мнению, такая мера позволит уравнять зарплаты во всех регионах.



Беляев в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом» отметил, что МРОТ можно повышать только тогда, когда на это есть деньги.





«Когда выдвигается такое предложение, хорошо бы, во-первых, подумать об источниках. Для бюджетников источники — это, собственно, бюджет. А если речь идет о частном секторе, не государственном, то предприниматель платит заработную плату из прибыли. Сейчас же многие отрасли находятся в убытках, показывают минус по прибыли, стало быть, откуда возьмутся еще дополнительные средства?» — рассуждает экономист.