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Экономист спрогнозировал ключевую ставку ЦБ до конца следующего года

Разуваев: в 2026 году ключевая ставка ЦБ может опуститься до 12%
Фото: istockphoto/hank5

Фото: istockphoto/hank5

К концу текущего года ключевая ставка Банка России может опуститься до 16%, а в следующем году — до 12%. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на финансиста Александра Разуваева.
«Я думаю, что к концу (текущего — прим. ред) года «ключ» будет 16%, а через год 12-13%, но скорее всего — 12%», — прокомментировал собеседник.

В настоящее время ключевая ставка Центробанка равна 21%. Ближайшее собрание совета директоров по ключевой ставке финансового регулятора пройдет 6 июня.

В конце апреля эксперт Лазарь Бадалов говорил, что снижения ключевой ставки вряд ли можно ожидать раньше второй половины текущего года. На тот момент уточнялось, что ситуация с инфляцией неоднородна.

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#россия
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#экономика
#новости
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Беляев: автомобиль должен стоить шесть месячных доходов гражданина
26 мая 2025, 20:36

Фото: istockphoto/3dan3

С учетом российских реалий, стоимость машины должна составлять шесть месячных доходов гражданина. Об этом пишет портал «Татар-информ» со ссылкой на финансиста Михаила Беляева. Он отметил, что средний уровень зарплат в России составляет примерно 90 тысяч рублей, а это значит, что полугодовой доход равен примерно 500 тысячам рублей.
«И недорогой автомобиль еще недавно столько и стоил», — пояснил аналитик.
Беляев подчеркнул, что с учетом роста цен на машины за последние годы, можно брать за ориентир доход за год, т.е. 12 зарплат.

«Соответственно, если ваша зарплата составляет 90 тыс., то справедливая цена вашего автомобиля — 1 млн рублей», — добавил Беляев.
Эксперт заключил, что в таком случае автомобиль будет посильным товаром для человека.

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#мир
#россия
#машины
#автомобили
#экономика
#цены
#новости
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В РФ продажи игрушек-монстров Лабубу выросли в 13 раз
25 мая 2025, 13:20

Фото: Инстаграм* @labuby_shop

Продажи в РФ игрушек-монстров Лабубу в мае выросли в 13 раз по сравнению с таким же периодом апреля, но средний чек на них снизился в 1,5 раза, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Отмечалось, что сейчас средний чек за Лабубу составляет 6575 рублей, а в 2024 году такие игрушки не продавались.

«Число покупок в мае (1-20 мая) — выше уровня апреля (1-20 апреля) в 13 раз (на 1254%). При этом средний чек в мае снизился по отношению к уровню апреля почти в 1,5 раза (в апреле на игрушку тратили в среднем 9305 рублей)», — уточнили аналитики.

После ухода прилавков хоррор-персонажей вроде Хаги-ваги и Киси-миси россияне заинтересовались альтернативными игрушками, которые сочетают в себе функциональность и эмоциональную привязку, например, «гусь-обнимусь», «чебурашка». Сейчас монстры вновь вернулсиь на рынок, но более «мягкие» — Лабубу.

По мнению аналитиков, интерес к этим игрушкам увеличился из-за социальных сетей и трендов кей-поп-культуры.

«Однако пока нет уверенности, что модное веяние продержится долгое время. Быстрое снижение среднего чека на игрушку-брелок уже говорит о большом объеме копирования товара и росте более дешевого ассортимента», — ​подчеркнули эксперты.

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#эксперты
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Россия в два раза сократила закупки вина из-за рубежа
24 мая 2025, 18:46

Фото: iStock/ ValentynVolkov

С января по март 2025 года РФ вдвое сократила ввоз вина из-за рубежа. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.
В первом квартале 2025 года из-за рубежа в Российскую Федерацию поставили вина на 119,6 миллиона долларов. Это значение в два раза меньше показателей за такой же период 2024 года. Вместе с тем уменьшение импорта затронуло всех поставщиков.

Сейчас лидирующую позицию в списке стран-поставщиков вина занимает Италия — показатели снизились в 2,8 раза, однако достигли 32,4 миллиона долларов. Второе место заняла Грузия (27,6 миллиона долларов), на третьем месте расположилась Латвия (25,4 миллиона долларов), а на четвертой строчке оказалась Польша (9,8 миллиона долларов). На пятом месте вместо привычной Испании разместилась Португалия (6,2 миллиона долларов).

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#вино
#импорт
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#польша
#латвия
#россия
#экономика
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Ntech: в России стали хуже продаваться продукты на фоне инфляции
24 мая 2025, 04:16

Фото: iStock/Minerva Studio

В первом квартале этого года в России наблюдалось снижение темпов роста продаж продуктов на фоне инфляции. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитическое агентство Ntech.
«По данным Ntech, с января по март продажи увеличились лишь на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в первом квартале 2023 года рост составлял 6,8%, во втором — 6%, в третьем — 7,8%, а в четвертом — 5,2%», — говорится в сообщении.

Аналитики объясняют падение роста продаж с увеличением уровня инфляции в стране. По данным Росстата, в марте 2025 года стоимость продовольственных товаров увеличилась на 12,4% в сравнении с прошлым годом. При этом показатель на 50% превышает результат марта 2024 года, когда инфляция достигла 8,1%. Рост цен заставил потребителей отказываться от покупки продуктов, которые ранее пользовались стабильным спросом.

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Эксперт ответил, опустится ли курс доллара до 50 рублей
Кох: ждать, что доллар вновь подешевеет до 50 рублей не стоит
22 мая 2025, 19:17

Фото: istockphoto/Irina Tiumentseva

Не стоит ожидать понижения доллара до 50-60 рублей, заявил порталу «Татар-информ» доктор экономических наук Игорь Кох. По словам эксперта, снижение американской валюты связано с улучшением внешнеполитической обстановки.
«Скорее всего, дальнейшего укрепления рубля не стоит ожидать. Иностранная валюта, конечно, еще может подешеветь на несколько рублей, но не глобально», — добавил профессор.
Спикер заключил, что ослабление рубля будет зависеть от внешнеполитической ситуации. Накануне Центробанк установил официальный курс доллара США ниже 80 рублей впервые с весны 2023 года.

Перед этим экономист Михаил Беляев рассказывал, что в течение года возможно плавное снижение рубля по отношению к доллару.

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