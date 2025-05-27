Экономист спрогнозировал ключевую ставку ЦБ до конца следующего года

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К концу текущего года ключевая ставка Банка России может опуститься до 16%, а в следующем году — до 12%. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на финансиста Александра Разуваева.
«Я думаю, что к концу (текущего — прим. ред) года «ключ» будет 16%, а через год 12-13%, но скорее всего — 12%», — прокомментировал собеседник.
В настоящее время ключевая ставка Центробанка равна 21%. Ближайшее собрание совета директоров по ключевой ставке финансового регулятора пройдет 6 июня.
В конце апреля эксперт Лазарь Бадалов говорил, что снижения ключевой ставки вряд ли можно ожидать раньше второй половины текущего года. На тот момент уточнялось, что ситуация с инфляцией неоднородна.
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Никита Кротов