МТС вернет тарифы уровня весны 2024 года по соглашению с ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала оператора «МТС» вернуть тарифы к уровню апреля-мая 2024 года. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба ведомства. Данные приводят «Известия».
По требованию ФАС, «МТС» до 16 января 2026 года должна предложить абонентам, на которых повлиял рост тарифов прошлогодней весной, семь альтернативных вариантов компенсации. В числе инициатив — приведение цен к прежнему уровню, кэшбэк 8% от ежемесячных начислений в течение года или дополнительные пакеты минут и трафика.
Оператора также обязали перечислить в бюджет 664 млн рублей незаконно полученного дохода и направить 2,4 млрд рублей на развитие сетей в населённых пунктах с численностью менее тысячи жителей. ФАС намеревается контролировать исполнение этих обязательств.
