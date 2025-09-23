Экономист раскрыл, куда вкладывать деньги в 2025 году
Экономист Лобода: инвесторам важно сохранять ликвидную «подушку» для манёвра
Инвестирование всегда имеет определенные риски, поскольку доход от активов, таких как акции, облигации или сдача недвижимости в аренду, не всегда стабилен. О том, куда лучше вкладывать деньги в 2025 году, рассказал экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.
По его словам, ключевой интерес вызывают депозиты, облигации крупных эмитентов и госбумаги, которые дают предсказуемый доход и могут сглаживать колебания портфеля.
«В то же время, акции компаний из секторов, выигрывающих от структурных трендов (технологии, энергетический переход, здравоохранение), остаются перспективными в долгосрочном горизонте», — уточнил Лобода в разговоре с RT.
Тем, кто готов обслуживать более высокие риски, можно разместить часть средств в цифровых активах и производных продуктах. При этом стоит учесть аспект волатильности.
Экономист напомнил, что главными правилами инвестора являются распределение активов между несколькими классами и сохранение ликвидной «подушки» для манёвра.
Тем временем некоторые россияне в инвестиционных целях покупают квартиры в Анапе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования ГК «ТОЧНО».
Отмечается, что 38% опрошенных россиян планируют переехать в Анапу на ПМЖ, а 28% — будут отдыхать в купленных квартирах во время сезона. При этом 34% респондентов связывают приобретение квартиры с инвестиционными целями. Они планируют сдавать жильё в аренду или перепродавать.
«Анапа в долгосрочной перспективе остается курортом для инвесторов. Уже сейчас цены на отдельные комплексы выросли на 5–10%. Ожидаем, что и в 2026 году спрос будет расти, а город сохранит статус одной из самых перспективных точек для инвестиций в курортную недвижимость», — рассказала директор проекта «Хозяин морей» от ГК «ТОЧНО» Майя Симдянова.