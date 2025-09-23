Экономист раскрыл, куда вкладывать деньги в 2025 году

23 сентября 2025, 18:42

Экономист Лобода: инвесторам важно сохранять ликвидную «подушку» для манёвра

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Инвестирование всегда имеет определенные риски, поскольку доход от активов, таких как акции, облигации или сдача недвижимости в аренду, не всегда стабилен. О том, куда лучше вкладывать деньги в 2025 году, рассказал экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.





По его словам, ключевой интерес вызывают депозиты, облигации крупных эмитентов и госбумаги, которые дают предсказуемый доход и могут сглаживать колебания портфеля.





«В то же время, акции компаний из секторов, выигрывающих от структурных трендов (технологии, энергетический переход, здравоохранение), остаются перспективными в долгосрочном горизонте», — уточнил Лобода в разговоре с RT.

«Анапа в долгосрочной перспективе остается курортом для инвесторов. Уже сейчас цены на отдельные комплексы выросли на 5–10%. Ожидаем, что и в 2026 году спрос будет расти, а город сохранит статус одной из самых перспективных точек для инвестиций в курортную недвижимость», — рассказала директор проекта «Хозяин морей» от ГК «ТОЧНО» Майя Симдянова.