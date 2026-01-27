Губернатор Белгородской области сообщил о смерти своей помощницы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти своей помощницы Веры Мангушевой, скончавшейся в возрасте 38 лет. Информацию он опубликовал в личном Telegram-канале.
Гладков отметил, что Вера Мангушева была его помощником почти четыре года и прошла через все наиболее трудные периоды специальной военной операции (СВО).
«(Мы) вместе вывозили семьи из Журавлевки и Козинки, (она) была рядом в самые тяжелые дни — и после падения ракеты на Маяковского, 30 декабря 2023 года, крушение самолета в Корочанском районе, Щорса, 55а...», — перечислил глава региона.
Он назвал Мангушеву ярким, умным, жизнелюбивым и исключительно ответственным человеком, который глубоко переживал боль каждого, кому помогал. Причину смерти своей помощницы губернатор в публикации не привел.
«Всё брала на себя. Поражала её, казалось, безграничная работоспособность... В Белгороде у неё осталось много друзей. (...) Светлая память! Мы всегда будем помнить её!», — добавил Гладков.