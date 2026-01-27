Губернатор Белгородской области сообщил о смерти своей помощницы

27 января 2026, 01:03

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о смерти своей помощницы Мангушевой

Вера Мангушева (Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков» ​@vvgladkov)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти своей помощницы Веры Мангушевой, скончавшейся в возрасте 38 лет. Информацию он опубликовал в личном Telegram-канале.





Гладков отметил, что Вера Мангушева была его помощником почти четыре года и прошла через все наиболее трудные периоды специальной военной операции (СВО).





«(Мы) вместе вывозили семьи из Журавлевки и Козинки, (она) была рядом в самые тяжелые дни — и после падения ракеты на Маяковского, 30 декабря 2023 года, крушение самолета в Корочанском районе, Щорса, 55а...», — перечислил глава региона.

«Всё брала на себя. Поражала её, казалось, безграничная работоспособность... В Белгороде у неё осталось много друзей. (...) Светлая память! Мы всегда будем помнить её!», — добавил Гладков.