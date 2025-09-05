В ВТБ заговорили о тенденции к снижению ключевой ставки в РФ
Движение ключевой ставки в России в дальнейшем будет происходить только в сторону понижения, заявил 5 сентября председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью «Известиям» на полях ВЭФ‑2025.
По его словам, инфляция сейчас находится под достаточно хорошим контролем, что создает предпосылки для снижения ставки. При этом Костин подчеркнул, что окончательное решение по уровню ключевой ставки принимает Центральный банк России.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф также выразил ожидание понижения ставки, отметив, что в стране сложились условия для такого шага. Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ‑2025, напомнил, что текущая ставка служит борьбе с инфляцией и ростом цен и что власти стремятся обеспечить «мягкую посадку» экономики.
Перед этим в Сбере сообщили о возможном снижении ключевой ставки до 16%.
