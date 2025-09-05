В ВТБ заговорили о тенденции к снижению ключевой ставки в РФ

05 сентября 2025, 14:20

Глава ВТБ Костин заявил о направлении движения ключевой ставки в России вниз

Фото: istockphoto/ipopba

Движение ключевой ставки в России в дальнейшем будет происходить только в сторону понижения, заявил 5 сентября председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью «Известиям» на полях ВЭФ‑2025.