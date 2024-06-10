Экономист Складчиков: Петербург предстал как образ города будущего на ПМЭФ

Фото: iStock/Vladislav Zolotov
Председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Иван Складчиков заявил, что на ПМЭФ-2024 стенд Северной столицы предстал перед гостями как образ города, который смотрит в будущее и вместе с тем бережно хранит традиции.
«Петербург в очередной раз продемонстрировал не только высокий уровень инвестиционной активности, но и свою роль ведущего делового, научного, культурного и туристского центра страны, а также ключевого транспортного узла. Приоритеты развития города отразились в экспозиции инвестиционных и промышленных проектов на нашем стенде», — добавил в беседе с «Петербургским дневником» Складчиков.А врио губернатора Кузбасса Илья Середюк признался, что региону сегодня требуются кадры на высокооплачиваемы должности.
«Мы развернули много больших строек и намерены это ещё увеличивать. Мы испытываем недостаток трудовых ресурсов, качественных, тех, кто в своё время выполняет свою работу, тех, кто не перебрасывается с объекта на объект. Строек очень много, даже привлекаем сегодня строителей из других регионов», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.Ранее Мининвест Московской области подписал на Петербургском международном экономическом форуме 11 соглашений.
Читайте также:
Подмосковный Мининвест подписал на ПМЭФ 11 соглашений на 13 млрд рублей
Захарова заявила, что страны Запада строили козни перед проведением ПМЭФ
На ПМЭФ заключили 982 соглашения на почти 6,5 триллионов рублей
Мелисса Тимофеева