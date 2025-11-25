Эксперт назвала среднюю зарплату поваров в Казани
Средняя зарплата поваров в Казани достигла 71,1 тыс. рублей.
Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова. По ее словам, средний уровень зарплаты поваров составляет 71 152 рубля, а модальная зарплата — 60 тыс. рублей.
Вакансии варьируются от 70 до 85 тыс. рублей. В некоторых случаях повара могут рассчитывать на заработок свыше 100 тысяч рублей.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов утверждал, что расходы большинства граждан не успевают за ростом их доходов. В связи с этим он подчеркивал необходимость повышения минимального размера оплаты труда и регулярной квартальной индексации пенсий.
