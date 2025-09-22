Рубль ждёт осеннее падение: курс доллара может достичь 105 рублей

22 сентября 2025, 06:28

Асяева прогнозирует усиление давления на рубль из-за геополитики

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева прогнозирует завершение периода укрепления рубля и ослабление курса до 105 рублей за доллар осенью 2025 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на прогноз.