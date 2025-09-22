Достижения.рф

Рубль ждёт осеннее падение: курс доллара может достичь 105 рублей

Асяева прогнозирует усиление давления на рубль из-за геополитики
Фото: istockphoto / SSV-Photo

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева прогнозирует завершение периода укрепления рубля и ослабление курса до 105 рублей за доллар осенью 2025 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на прогноз.



По оценке эксперта, текущая стабилизация носит остаточный характер и обусловлена прошлыми решениями ЦБ и благоприятной сырьевой конъюнктурой, однако в ближайшие месяцы усилится влияние долгосрочных негативных факторов.

Среди ключевых рисков Асяева выделила структурные дисбалансы экономики, сохраняющуюся зависимость от сырьевого экспорта, высокие инфляционные ожидания населения (46% россиян ожидают ускорения роста цен) и геополитическую неопределённость.

Дополнительное давление окажут сезонные факторы: рост спроса на валюту со стороны импортёров и сокращение предложения экспортной выручки после завершения налогового периода. Ранее аналитики «БКС Мир инвестиций» и «Финам» также предсказывали ослабление рубля до 92–95 рублей за доллар к концу года, отмечая риски волатильности из-за внешнеполитической конъюнктуры и колебаний цен на нефть.

Елизавета Теодорович

