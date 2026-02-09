ФАС предупредил об индексации цен на газ
С 1 октября 2026 года в России оптовые цены на газ для всех категорий потребителей планируют проиндексировать на 9,6%. Это следует из документов Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Их разместили на сайте официального публикования правовых актов.
Повышение затронет и промышленность, и население. Также власти намереваются увеличить тарифы на транспортировку газа по распределительным сетям. В 2026 году — на 11,6%, в 2027-м — на 11,1%, в 2028-м — на 7%.
26 ноября депутат Сергей Миронов раскритиковал очередную индексацию тарифов ЖКХ. Наибольший рост ожидается в Ставропольском крае, Дагестане, Тамбовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.
В Москве осенью предельное повышение прогнозируется на уровне 15%, в Московской области — 12,8%.
