ФАС предупредил об индексации цен на газ

09 февраля 2026, 18:37

ФАС: Оптовый ценник на газ в России вырастет на 9,6%

С 1 октября 2026 года в России оптовые цены на газ для всех категорий потребителей планируют проиндексировать на 9,6%. Это следует из документов Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Их разместили на сайте официального публикования правовых актов.