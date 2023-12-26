Новый мультитемпературный комплекс достроили в Богородском округе

Фото: пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области
Новый мультитемпературный комплекс в Подмосковье сможет хранить до 10 тысяч тонн рыбной продукции. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Комплекс находится в Кудиново Богородского городского округа.
После открытия предприятия, в него могут трудоустроится свыше 100 человек.
Стоит отметить, что объём инвестиций составил 900 млн рублей. Также проект сопровождается центром содействия строительству при Правительстве Московской области на протяжении всего хода работ.
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После открытия предприятия, в него могут трудоустроится свыше 100 человек.
«Внутри морозильного склада площадью 6,3 тысячи кв.м. смогут храниться 10 тысяч тонн рыбной продукции, добытой на Дальнем Востоке, которую подвергнут глубокой заморозке при температуре -28 °С. Такая технология применяется для сохранения всех полезных свойств, свежести рыбы и морепродуктов и их дальнейшей транспортировки», — отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что объём инвестиций составил 900 млн рублей. Также проект сопровождается центром содействия строительству при Правительстве Московской области на протяжении всего хода работ.
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Мира Полтева