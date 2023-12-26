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Новый мультитемпературный комплекс достроили в Богородском округе

26 декабря 2023, 16:52
Фото: пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области

Фото: пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области

Новый мультитемпературный комплекс в Подмосковье сможет хранить до 10 тысяч тонн рыбной продукции. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Комплекс находится в Кудиново Богородского городского округа.

После открытия предприятия, в него могут трудоустроится свыше 100 человек.


«Внутри морозильного склада площадью 6,3 тысячи кв.м. смогут храниться 10 тысяч тонн рыбной продукции, добытой на Дальнем Востоке, которую подвергнут глубокой заморозке при температуре -28 °С. Такая технология применяется для сохранения всех полезных свойств, свежести рыбы и морепродуктов и их дальнейшей транспортировки», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что объём инвестиций составил 900 млн рублей. Также проект сопровождается центром содействия строительству при Правительстве Московской области на протяжении всего хода работ.

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Аналитики спрогнозировали лидерство Китая в мировой экономике
CEBR: экономика КНР может обойти американскую в 2037 году
26 декабря 2023, 16:49

Фото: iStock/Igor Kutyaev

Экономика Китая может обойти американскую в 2037 году. Прогноз представлен британским Центром экономических и деловых исследований (CEBR).
В прошлом году прогноз гласил о том, что Китай выйдет на первое место по объёмам ВВП уже в 2036 году. А вот по прогнозам 2021 года ожидалось, что Китай обгонит США в 2030 году.

Ухудшение прогноза связано с кризисом в сфере китайской недвижимости, а также из-за медленных темпов восстановления страны после пандемии коронавируса.

Также, по прогнозам аналитиков, США всё же смогут вернуть лидирующую позицию в экономике к 2050 году.

Но вот уже к 2080 году крупнейшей экономикой мира может стать Индия.

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#сша
#экономика
#ввп
#прогноз
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Автоэксперт Кадаков оценил шансы Mercedes и BMW «уйти в историю»
26 декабря 2023, 14:34

Фото: IStock/jax10289

Помощник президента России Максим Орешкин предрёк исчезновение Mercedes и BMW. Он отметил, что сегодня Китай стал экспортёром автомобилей номер один в мире, поэтому будет не удивительно, если через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, по примеру Volvo «уйдут в историю».
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков согласился, что всем автомобильным брендам приходится непросто. Однако, по его мнению, Mercedes и BMW вряд ли уйдут в историю, так как они десятилетиями выстраивали свой бренд.
«Естественно, и у BMW и Mercedes есть определённые сложности, а точнее, у концерна Daimler, но они есть у многих компаний. Почему вопрос строится вокруг этих брендов, я не знаю. Может быть, просто к слову пришлось. Вряд ли BMW и Mercedes уйдут в историю, потому что они крепко выстроены десятилетиями. Пока эти бренды остаются автомобилями, которые задают стандарты», — сказал Кадаков.
Автоэксперт подчеркнул, что при появлении среди акционеров китайских структур «менее немецким» BMW или Mercedes не станет.

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#автомобили
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Машиностроительный завод запустил в Подмосковье два цеха по импортозамещению
26 декабря 2023, 14:30

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Орехово-Зуеве открыли два новых цеха по выпуску отечественных осевых агрегатов для прицепов. Их возвёл машиностроительный завод «Тонарь» при поддержке Фонда развития промышленности, сообщили в пресс-службе ФРП.
Осевые агрегаты – детали, которые устанавливаются на магистральную и сельскохозяйственную прицепную технику как собственного производства завода, так и других производителей. Завод также расширил производство отечественных осевых агрегатов с дисковыми тормозами для прицепной специальной и сельскохозяйственной техники.

Инвестиция ФРП составляет 300 млн рублей. В модернизацию производства вложено 380 млн рублей. На заводе создано 80 новых рабочих мест.

Ранее компания использовала осевые агрегаты с зарубежными дисковыми тормозами, а использование собственных компонентов снизило себестоимость деталей на 15%. Кроме того, расширение и модернизация производства позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции и заместить около 10% импорта. Компания ожидает повысить свою долю на рынке с 26% до 50%.

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#экономика
#орехово-зуево
#подмосковье
#московская область
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Орешкин: Россия занимает выгодные позиции по платформизации разных отраслей
26 декабря 2023, 13:37

Фото: iStock/Natalia Kirsanova

Россия занимает выгодные позиции по платформизации отраслей. Об этом сообщил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт», приведя в пример «Яндекс», который обыграл Google на рынке такси.
Он считает, что за счет технологий в ближайшие десятилетия изменятся все традиционные отрасли: энергетика, транспорт, производство продовольствия, здравоохранение и многие другие.

«Когда у нас появляется большое количество данных, начинает набирать обороты процесс реинжиниринга институтов рынка и платформизации целых отраслей. Самый простой пример - это «Яндекс Такси», сервис, который полностью заменил рынок. У нас теперь нет свободного ценообразования, все тарифы устанавливаются платформой», - объяснил Орешкин.

По его словам, таким образом развивается цифровой госплан. Он отметил, что платформизация затронет все виды российской экономике, а также рыночном направлении и социальной сфере, в том числе, в образовании. Орешкин объяснил, что так будет находиться индивидуальный подход к каждому ученик. При этом в сфере здравоохранения уже начали проявляться первые плоды применения искусственного интеллекта. Позже сервисы станут частью общей платформы, благодаря которой станет возможным анализировать здоровье человека.

Орешкин отметил, что Россия находится на выходных позициях, приведя в пример «Яндекс», который выиграл конкуренцию у Google на рынке такси. Таким образом, в России есть конкурентоспособные компании, внедряющие цифровые подходы.

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#россия
#рынок
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#google
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Начали жить лучше: экономист раскрыл, на что россияне будут тратить деньги в 2024 году
Экономист Зубец: в 2024 году россияне будут тратить больше денег на отдыхе
26 декабря 2023, 13:18

Фото: IStock/alfexeРоссиянам раскрыли, при каком условии продукты в России подешевеют

Покупка питания, одежды и обуви, а также траты на транспорт и жильё стали самыми большими статьями расходов жителей России в 2023 году. При этом, доля расходов на образование и питание вне дома сократились в два раза относительно показателей прошлого года, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах».
Однако директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец считает результаты исследования неверными. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что в 2022 году россияне начали активно ходить в кафе и рестораны, чтобы отвлечься от экономического кризиса. В этом году ситуация могла измениться, но несущественно.
«Расходы на питание вне дома могли сократиться, но незначительно. В прошлом году они выросли, потому что народ решил пойти в рестораны и кафе, чтобы сократить неприятности, связанные с экономическим кризисом. В этом году стремление к питанию вне дома в два раза не упало, поэтому это просто ошибка исследования, этого быть не может», — заметил экономист.
Эксперт выразил несогласие и с тратами на образование. По мнению экономиста, стремление к образованию действительно снизилось из-за дефицита кадров на рынке труда, но расходы на эту категорию в два раза не могли упасть.
«Зачем получать образование, если на рынке труда дефицит кадров и можно найти неплохую работу, не имея двух дипломов о высшем образовании? С другой стороны, приоритет образования как основы благополучия никуда не делся. Понятно, что образование в начале 90-х – начале 00-х котировалось чуть выше, потому что было понятно, что без него ты никто. Но жизнь изменилась и люди с плохим образованием получили больше возможностей, чем это было 20 лет назад, и это действительно способствует снижению популярности образования. Но за прошлый год стремление к получению платного образования никуда не делось. Более того, оно растёт, потому что все понимают, что хорошее образование – платное. Поэтому в падение трат на образование в два раза я не верю», — заявил Зубец.
В 2024 году, по мнению эксперта, будут снижаться расходы россиян на продукты питания, ЖКХ. При этом, вырастут траты на досуг, в том числе на туризм.
«В следующем году я думаю, что доля расходов на питание продолжит сокращаться, увеличатся доля расходов на культуру и досуг, в том числе на туристические поездки, – их станет больше. Расходы на питание вне дома останутся на прежнем уровне, несколько сократится доля расходов на ЖКХ и на жильё в общих расходах, потому что рост доходов будет опережать рост стоимости ЖКХ», — заключил экономист.
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#продукты
#кафе
#расходы
#россияне
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FT: Из-за неурожая может возникнуть дефицит иранского «золота пустыни»
26 декабря 2023, 13:16

Фото: istockphoto/Emily_M_Wilson

Из-за резкого падения урожайности цена на иранский шафран премиум-сортов в нынешнем году выросла до 1 400 долларов за килограмм на внутреннем рынке. Это в два раза дороже, чем в 2022 году.
По сообщению издания The Finantial Times, за границей цена на эту пряность достигает 1 800 долларов за килограмм. Неблагоприятные погодные условия и дефицит воды негативно сказываются на иранском шафранном бизнесе. Производители из области Хорасан в Восточном Иране, известной своими шафрановыми плантациями, сообщили, что в этом году собрали урожай вдвое меньший по сравнению с 2022 годом.

По словам директора шафрановой биржи Торбете-Джам Моджтабы Паям-Асгари, морозная зима, сухая весна и летняя жара до 50 градусов Цельсия отрицательно сказались на посадках пряности. В результате так сократился урожай шафрана и выросла его цена.

Более 90% мирового производства шафрана приходится на Иран. Эту пряность называют «золотом пустыни» за его способность расти в условиях более сухого климата. По словам одного из дилеров центра торговли шафраном, его продажи упали наполовину. Из-за удорожания снизился и экспорт пряности. Производители пряности опасаются, что и внутреннее потребление снизится из-за удорожания жизни на фоне инфляции и санкций.

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#иран
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Центр производителей металлообрабатывающего оборудования создадут в Подмосковье
26 декабря 2023, 12:24

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подмосковье планируют создать кластер производителей металлообрабатывающего оборудования. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Создание данного центра обсудили в рамках круглого стола, в котором приняли участие представители крупных промышленных компаний, работающих в секторе станкостроения.

На встрече были подняты вопросы о о потребностях предприятий отраслей реального сектора экономики в современном технологическом оборудовании и кадрового обеспечения производств квалифицированным персоналом.

«Плодотворное сотрудничество производителей станков и комплектующих позволит преодолеть вызовы, стоящие сегодня перед российским станкостроением. Рассчитываем, что сегодняшний круглый стол будет способствовать решению задач, касающихся развития отрасли. Уверен, что подобные встречи приобретут системный характер», – подчеркнул председатель МОСПП (РОР) Борис Богатырёв.

Кроме этого, благодаря такому сотрудничеству страна сможет достичь технологического и экономического суверенитета.

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#сотрудничество
#подмосковье
#центры
#предприниматели
#производство
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ФАС возбудила ещё четыре дела в отношении производителей куриных яиц
26 декабря 2023, 10:44

Фото: istockphoto/Chalabala

Сотрудники территориальных органов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ возбудили четыре дела в отношении предприятий-производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях по признакам картельных соглашений.
Например, в результате изучения рынка и анализа полученных данных, сотрудники Кемеровского управления ФАС РФ пришли к выводу, что производители куриных яиц ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» входят в состав одной группы, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке, передают «Известия». Эти компании в октябре нынешнего года допустили рост цен на яйца от 31% до 40% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя средневзвешенная себестоимость в этот же период снижалась. Управление ФАС возбудило в отношении производителей дела по признакам злоупотребления доминирующим положением.

В других регионах управления ФАС также выявили одновременное повышение средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриное яйцо у крупных производителей. В отношении компаний возбуждены дела по признакам картельных соглашений. В случае установления нарушений, им грозят оборотные штрафы.

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#рф
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Росфинмониторинг назвал способ решения проблемы «круговорота рублей»
РФМ: проблему круговорота рублей экспортёры решают в индивидуальном порядке
26 декабря 2023, 09:47

Фото: iStock/Larineb

Российские экспортёры могут в индивидуальном порядке решить проблему «круговорота рублей». Об этом в беседе с РБК сообщил заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд.
Он уточнил, что при Минфине РФ работает межведомственная комиссия, которая рассмотрит соответствующее обращение экспортёра и изменит пороговое значение в каждом конкретном случае. Таким образом, принимаются точечные решения по каждому обратившемуся экспортёру.

Специалист также отметил, что в настоящее время Минфин РФ не наблюдает серьёзных проблем в этой отрасли.

Напомним, что «круговорот рублей» представляет собой процесс, при котором экспортёры частично конвертируют рублёвые доходы в валюту в других странах, а затем возвращаются в Россию и обратно обменивают её на рубли.

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#экономика
#экспорт
#рубль
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