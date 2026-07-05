Рудковская рассказала про участие иностранной звезды в шоу Плющенко и Ягудина
В шоу с участием российских олимпийских чемпионов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина также выступит известный иностранный фигурист. Об этом на Ночи московского спорта рассказала телеведущая и продюсер Яна Рудковская.
Мероприятие пройдет 19–20 февраля 2027 года на московской «ВТБ-Арене», а затем — с 6 по 8 марта в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Организаторы шоу пока не раскрывают всех деталей, но уточняют, что все приглашённые знаменитости уже пообещали приехать.
«Также согласился и еще один крутой иностранец. От такого звездного состава в глазах будет рябить», — загадочно объявила Рудковская.Ранее актриса Агата Муцениеце рассказала о том, как ей пришлось вручную стирать носки в Латвии, куда она прилетела вместе с 13-летним сыном Тимофеем и 10-летней дочерью Мией. Хотя артистка наслаждается сельской жизнью в отпуске, это не значит, что она прекратила свои тренировки или стала откладывать «на потом» домашние дела.