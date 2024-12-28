В Татарстане на жилье потратили 32,8 млрд рублей с 2019 года

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В Татарстане с 2019 по 2024 годы по нацпроекту «Жилье и городская среда» потратили 32,8 млрд рублей, за счеты которых построили и реконструировали 352 дома, а также расселили 85 аварийных зданий. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.
«Было расселено 85 многоквартирных домов на 648 помещений общей площадью порядка 20 тысяч кв. м, где проживали 1,8 тыс. человек. Программа охватила 12 муниципалитетов», — приводят в «Татар-информе» заявление регионального министерства.В ведомстве подчеркнули, что до конца этого года власти планируют расселить еще 17 аварийных помещений, на что выделено 73,4 млн рублей. Все мероприятия рассчитывают завершить до 31 декабря.
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