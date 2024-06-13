ФРС США не стала менять базовую ставку

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Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решения сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
«Решено сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 5-1/4 до 5-1/2%», — указано в заявлении.Решение было принято по итогам июньского заседания ФРС. По данным регулятора, экономическая активность в государстве растет уверенными темпами, как и показатели трудовой занятости граждан.
Напомним, ФРС подняла процентную ставку до нынешнего показателя в июле 2023 года, чтобы повысить занятость и сохранить уровень инфляции в 2%. Регулятор оставляет эту ставку уже в шестой раз подряд.
До этого сообщалось, что США запретят оказывать РФ услуги в сфере программного обеспечения и IT. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак