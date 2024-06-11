На Украине нелегально вывозят большую часть зерна

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Заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий признал, что государство теряет миллиарды гривен каждый год из-за недобросовестных предприятий, экспортирующих зерно. Об этом он сказал в эфире единого информационного телемарафона.
«Большинство зерна идет нелегально — не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет, и страна теряет миллиарды гривен», — заявил Вербицкий.Как утверждает правоохранитель, ранее попытку вывезти из Украины более 40 контейнеров сельхозпродукции удалось пресечь. Продукция была приобретена за наличные средства, а предприятие при этом уклонилось от выплаты налогов на сумму порядка 32 миллионов гривен (более 70,4 миллиона рублей),
В конце мая сообщалось, что экспорт зерна из России с начала сельхозгода на 10 млн тонн превысил прошлый год. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак