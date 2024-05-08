От банков потребуют согласовывать кредиты с родственниками клиентов

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В России готовят внедрение новой услуги для защиты финансов населения. В рамках весенней сессии Госдума рассматривает возможность принятия законопроекта о внесении изменений в законодательство о банках и банковской деятельности.
Как сообщают «Известия», в ГД разработали инициативу, по которой банки будут обязаны согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками, чтобы избежать мошенничества. Доверенное лицо в течение 12 часов должно согласовать или отклонить операцию. Если за 12 часов ответ не поступит — операция также будет отклонена.
Стоит отметить, что новый механизм защиты будет актуален среди социально уязвимых групп населения. В Центробанке поддержали инициативу.
Ранее юрист Иван Соловьёв предупредил о новом технологичном методе мошенничества. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Стоит отметить, что новый механизм защиты будет актуален среди социально уязвимых групп населения. В Центробанке поддержали инициативу.
Ранее юрист Иван Соловьёв предупредил о новом технологичном методе мошенничества. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак