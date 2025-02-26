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Глава «АвтоВАЗа» Соколов пожаловался на серьезное падение продаж новых авто

Фото: iStock/Fahroni

Фото: iStock/Fahroni

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов пожаловался на серьезное падение продаж новых автомобилей в России. Об этом он сообщает «Интерфакс».
«Сегодня мы четко видим, что рынок в целом идет хуже траектории движения прошлого года. Преодолеет ли он планку в 100 тысяч автомобилей в феврале — большой вопрос», — передает слова Соколова издание.

Глава «АвтоВАЗа» отметил, что на сегодняшний день склады дилерских центров накопили уже свыше 500 тысяч автомобилей. При этом запасы российской компании приблизились к 100 тысячам, хотя нормой является 60 тысяч. Чтобы избежать еще более серьезного падения, автомобильный рынок должен предпринять серьезные меры для предотвращения этого явления.

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ERR: Электричество в Прибалтике стало стоить в 60 раз дороже, чем в Финляндии
25 февраля 2025, 20:23

Фото: istockphoto/TebNad

Цены на электроэнергий в прибалтийских республиках выросли в несколько раз по сравнению с Финляндией, где жители также жалуются на дороговизну энергоносителей. Например, одно время цена на электричество в стране Суоми была в 57,7 раза ниже.
Об этом сообщила эстонская гостелерадиокомпания ERR. Стоимость электроэнергии в Прибалтике резко подскочила после решения властей Латвии, Литвы и Эстонии о выходе из единой с Белоруссией и Россией энергосистемы БРЭЛЛ. По сообщению экспертов, среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в странах Балтии в настоящее время составляет 13,1 цента за киловатт-час. Этот тариф в 26 раз выше, чем в Финляндии.

Операторы объясняют, что на высокую стоимость электричества оказали влияние погодные условия и общая ситуация на рынке ресурсов. Холодно и безветренно на Балтике, поэтому тепла потребляется больше. Еще одной причин подорожания называли аварию на энергоблоке Estlink 2, расположенном между Финляндией и Эстонией.

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В ЦБ РФ объяснили снижение процентных ставок по вкладам в банках
Регуляторные меры и сезонные факторы повлияли на снижение ставок по вкладам
25 февраля 2025, 16:17

Фото: iStock/ipopba

Среди банков снижается конкуренция за средства клиентов банков, поэтому ставки по вкладам уменьшаются. Об этом рассказали в Центробанке (ЦБ) РФ.
Ранее стало известно, что половина из 20 крупнейших банков снизили проценты по вкладам после заседания регулятора по ключевой ставке.

«Ситуация с нормативной ликвидностью в конце прошлого года несколько улучшилась, что отразилось на ставках привлечения: если в пике банки привлекали вклады физлиц по ставкам 22% и даже выше, то сейчас максимальные ставки снизились до уровня 21%», — рассказали в ЦБ РФ «Известиям».

Таким образом, согласно сообщению, конкуренция между банками за деньги клиентов ослабевает.

Поясняется, что это происходит из-за того, что регулятор расширил для банков возможности по использованию безотзывных кредитных линий, а также смягчил график наращивания ими собственных высоколиквидных средств.

Вторым не менее важным фактором является большой приток средств физических лиц за счет авансирования социальных выплат и поступление бюджетных средств.

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#снижение
#вклады
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Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке к концу 2025 года
Экономист Балынин: ставки по ипотеке снизятся до 18-21% к концу 2025 года
25 февраля 2025, 15:24

Фото: iStock/Wipada Wipawin

К концу текущего года ставки по ипотеке снизятся до 18-21%. Такой прогноз сделал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Пока банки в своих предложениях по ипотеке не отреагировали на заякоривание ключевой ставки на уровне 21%. Ставки по кредитам всегда снижаются медленнее, чем ставки по вкладам. Банки не хотят потерять потенциальную прибыль. Сейчас можно найти предложения, начиная от 24-25% — их пока немного», — заявил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

По прогнозам эксперта, к концу 2025 года при снижении ключевой ставки банки понизят проценты по ипотеке до 18-21%.

В прошлом году ключевая ставка Центробанка выросла до 21%. Из-за этого кредиты стали гораздо менее доступными, а доходность банковских депозитов побила исторический рекорд.

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Россиянам раскрыли реальную доходность от вкладов в 2025 году
Экономист Балынин: в 2025 году реальная доходность по вкладам составит 18%
25 февраля 2025, 13:48

Фото: iStock/Khaosai Wongnatthakan

В текущем году реальная доходность по вкладам россиян может достигнуть 18%. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Он подчеркнул, что деньги, положенные на банковские вклады, не обесцениваются, так как ставки по ним сегодня превышают уровень инфляции в 2-2,5 раза.

Так, по примеру экономиста, с размещенных на вкладе в 2024 году 100 тысяч рублей можно было заработать примерно 20 тысяч рублей при ставке в 20%, инфляция составила 9,5%, а значит реальная доходность получается 10,5%.

«В этом году реальная доходность по вкладам может достигнуть и 18% — в том случае, если гражданин открыл банковский вклад в конце 2024 года под 25%, а инфляция в 2025 году составит 7%», — пояснил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, на сегодняшний день проценты по вкладам значительно превышают уровень инфляции. Однако при снижении ключевой ставки этот показатель будет снижаться и со временем достигнет своих привычных значений.

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#деньги
#ключевая ставка
#инфляция
#вклады
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80 отечественных компаний стали участниками ярмарки «Сделано в России» в ОАЭ
24 февраля 2025, 17:37

Фото: пресс-служба РЭЦ

80 компаний из 30 регионов России представляют продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Абу-Даби. Она проходит в столице Объединённых Арабских Эмиратов при поддержке Российского экспортного центра, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ярмарка работает на набережной Яс-Бэй до 25 февраля. Предполагается, что она поможет производителям найти новых покупателей и партнёров. РЭЦ организует розничную продажу российской продукции и деловые переговоры компаний-участниц с представителями деловых кругов ОАЭ», – говорится в сообщении.
Для посетителей подготовлена насыщенная культурная программа, которая позволит жителям и гостям Абу-Даби узнать о российских традициях и достижениях в области креативных индустрий.
«ОАЭ – один из ключевых партнеров России. Мы активно развиваем торговые отношения, инвестиционные и кооперационные проекты, культурное и гуманитарное сотрудничество. Последние пять лет страна уверенно входит в число лидеров по объёмам внешнеторгового оборота России на Ближнем Востоке. Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» предоставляет бизнесу наших стран площадку для укрепления контактов, которые, мы уверены, перерастут во взаимовыгодные контракты и долгосрочные проекты», – отметила на открытии ярмарки гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
Около половины компаний представляют на ярмарке продукты – кондитерские изделия, бакалею, мясную и молочную продукцию, напитки, морепродукты и многое другое. Посетители могут приобрести, например, овощные консервы из Подмосковья, веганские батончики от московского производителя, сублимированные фрукты и ягоды из Севастополя.

Всю информацию о ярмарке «Сделано в России» можно найти на сайте РЭЦ.

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#экспорт
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