Глава «АвтоВАЗа» Соколов пожаловался на серьезное падение продаж новых авто

Фото: iStock/Fahroni
Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов пожаловался на серьезное падение продаж новых автомобилей в России. Об этом он сообщает «Интерфакс».
«Сегодня мы четко видим, что рынок в целом идет хуже траектории движения прошлого года. Преодолеет ли он планку в 100 тысяч автомобилей в феврале — большой вопрос», — передает слова Соколова издание.
Глава «АвтоВАЗа» отметил, что на сегодняшний день склады дилерских центров накопили уже свыше 500 тысяч автомобилей. При этом запасы российской компании приблизились к 100 тысячам, хотя нормой является 60 тысяч. Чтобы избежать еще более серьезного падения, автомобильный рынок должен предпринять серьезные меры для предотвращения этого явления.
Читайте также:
В ЦБ РФ объяснили снижение процентных ставок по вкладам в банках
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке к концу 2025 года
В Госдуме заявили о росте цен на такси
Иван Мусатов