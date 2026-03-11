Глава РФПИ остроумно прокомментировал ситуацию с ценами на нефть

11 марта 2026, 02:47

Дмитриев остроумно пошутил и допустил дополнительные надбавки к цене на нефть

Фото: iStock/Diy13

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил возможность появления дополнительных надбавок к цене на нефть в связи с сообщениями о минировании Ормузского пролива. Своим мнением спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами поделился в соцсети X.





Дмитриев обратил внимание на сообщения телеканала CNN, который бездоказательно утверждал, что Иран якобы приступил к «минированию» Ормузского пролива. Глава РФПИ обыграл эту новость, использовав многозначность английского слова mining, которое может переводиться на русский язык и как «добыча (полезных ископаемых)», и как «минирование».



Фото: скриншот поста в соцсети X @kadmitriev

«А теперь еще и «надбавка за добычу» к цене на нефть», — написал он.