Глава РФПИ остроумно прокомментировал ситуацию с ценами на нефть
Дмитриев остроумно пошутил и допустил дополнительные надбавки к цене на нефть
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил возможность появления дополнительных надбавок к цене на нефть в связи с сообщениями о минировании Ормузского пролива. Своим мнением спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами поделился в соцсети X.
Дмитриев обратил внимание на сообщения телеканала CNN, который бездоказательно утверждал, что Иран якобы приступил к «минированию» Ормузского пролива. Глава РФПИ обыграл эту новость, использовав многозначность английского слова mining, которое может переводиться на русский язык и как «добыча (полезных ископаемых)», и как «минирование».
«А теперь еще и «надбавка за добычу» к цене на нефть», — написал он.Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. В результате география конфликта расширилась до Персидского залива и Средиземноморья.
Обострение ситуации привело к резким колебаниям цен на нефть на мировом рынке. Дополнительное давление на энергетические рынки оказывает риск перебоев поставок через ключевые транспортные маршруты. Подробнее о происходящем рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики и главный редактор портала «Инфотек» Александр Фролов в беседе с «Радио 1».