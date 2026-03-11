Отряд «ЛизаАлерт» сообщил о прогрессе в поисках троих детей в подмосковном Звенигороде

11 марта 2026, 00:49

«ЛизаАлерт»: Волонтеры обследовали 600 километров в поисках троих детей в Звенигороде

Фото: iStock/FotoLesnik

Волонтеры обследовали уже 600 квадратных километров в ходе поисков троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», отметив комплексный характер работ.





Для операции задействовали все доступные ресурсы: поисковики прочесывают местность с земли, воды и воздуха. К работам привлекли 28 специалистов отряда «ЛизаАлерт», включая пилотов беспилотников, водолазную группу и пешие поисковые расчеты. Вертолеты для поисков на пока не используются.





«Особое внимание уделяется акватории Москвы-реки. Специалисты продолжают обследование водной зоны: на данный момент проверено 3 километра по течению», — говорится в материале.