Отряд «ЛизаАлерт» сообщил о прогрессе в поисках троих детей в подмосковном Звенигороде
Волонтеры обследовали уже 600 квадратных километров в ходе поисков троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», отметив комплексный характер работ.
Для операции задействовали все доступные ресурсы: поисковики прочесывают местность с земли, воды и воздуха. К работам привлекли 28 специалистов отряда «ЛизаАлерт», включая пилотов беспилотников, водолазную группу и пешие поисковые расчеты. Вертолеты для поисков на пока не используются.
В первые сутки после исчезновения детей к работе также подключали кинологов с собаками. Сейчас активная фаза поисков идет только в светлое время суток. Зона, в которой стараются найти несовершеннолетних, постоянно растет — волонтеры уже «отработали» территории практически до МКАД.
«Особое внимание уделяется акватории Москвы-реки. Специалисты продолжают обследование водной зоны: на данный момент проверено 3 километра по течению», — говорится в материале.Напомним, трое детей — одна 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков — ушли гулять днем 7 марта в Одинцовском городском округе и не вернулись домой. Свидетели сообщили, что видели ребят в районе Москвы-реки. Позже на берегу нашли следы пропавших детей и личную вещь одного из несовершеннолетних.