Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Главу МВФ переизбрали на новый срок

Главу МВФ переизбрали на новый срок

Действующая глава МВФ Георгиева избрана на второй пятилетний срок
13 апреля 2024, 01:30
Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Действующую главу Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву переизбрали на второй срок. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Исполнительный совет Международного валютного фонда сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок, начинающийся 1 октября 2024 года», — указано в пресс-релизе.
Стоит отметить, что Георгиева — единственный кандидат для переизбрания на эту должность.



Георгиева является главой МВФ с октября 2019 года. Первый срок ее полномочий завершается в сентябре 2024 года.

До этого сообщалось, что сласти США запретили ввоз алюминия, никеля и меди российского происхождения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Произошло первое в этом году снижение цен на авто с пробегом

Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику

Обанкротившаяся «дочка» Google требует компенсации от материнской компании

#валюта
#мвф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США запретили импорт алюминия, меди и никеля из РФ
Власти США запретили ввоз алюминия, никеля и меди российского происхождения
13 апреля 2024, 00:38

Фото: istock / rarrarorro

Власти Соединенных Штатов ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. Об этом сказано в заявлении американского Минфина, передает ТАСС.
«В результате импорт и ввоз в США <…> алюминия, меди и никеля российского происхождения запрещается», — сообщили в ведомстве.
Стоит отметить, что запрет не распространяется на металлы, которые были добыли до 13 апреля текущего года. В Минфине также указали на некоторые исключения — присутствие лицензии или другого разрешения соответствующего управления.

Помимо этого, министерство уточнило, что новые санкционные меры были приняты в координации с Великобританией.

До этого стало известно, что Европейский союз ограничивает импорт сельхозпродукции с Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Произошло первое в этом году снижение цен на авто с пробегом

Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику

Обанкротившаяся «дочка» Google требует компенсации от материнской компании
#сша
#запрет
#лицензии
#импорт
#металл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные самозанятые заработали уже более 340 млрд рублей
12 апреля 2024, 19:32

Фото: Istockphoto / AnnaStills

В Подмосковье уже более 700 тыс. предпринимателей работают в статусе самозанятых. Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Подмосковье занимает второе место среди российских регионов по числу самозанятых. Сегодня в Московской области зарегистрированы более 700 тыс. самозанятых. С момента введения специального налогового режима подмосковные самозанятые суммарно заработали около 342 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.
Поддержка самозанятых осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент.

Читайте также:

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе проектов «Молодёжь селу»

В Королёве открылся фермерский фестиваль, посвящённый Дню космонавтики

На подмосковном заводе создали «умный» лифт
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#самозанятые
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Лебединская предупредила о возможном подорожании борщевого набора
12 апреля 2024, 18:19

Фото: iStock/Roman Tyshchenko

Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская допустила рост цен на борщевой набор в России.
По её мнению, цена может вырасти 10-12% уже в этом году.

«Каких-либо серьёзных изменений в прогнозах по посевным площадям в 2024 году не было. Тем не менее, стоимость борщевого набора может подорожать. Драйвером роста цен скорее всего будут картофель и курица», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

До этого аналитики «Авто.ру Бизнес» сообщали, что в этом году впервые упали цены на автомобили с пробегом как от частных продавцов, так и от дилеров. Так, например, в сравнении с февралем средняя стоимость от частных продавцов уменьшилась на 4%.

Читайте также:

Произошло первое в этом году снижение цен на авто с пробегом

В России предрекли рост стоимости гречки

Стало известно, где можно бюджетно отдохнуть на майских
#цена
#рост
#продукты
#экономика
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Произошло первое в этом году снижение цен на авто с пробегом
12 апреля 2024, 17:57

Фото: iStock/SergeyTikhomirov

Аналитики «Авто.ру Бизнес» сообщили, что в этом году впервые упали цены на автомобили с пробегом как от частных продавцов, так и от дилеров.
Так, например, в сравнении с февралем средняя стоимость от частных продавцов уменьшилась на 4%.

«Несмотря на новостной фон вокруг ужесточения правил уплаты утильсбора на автомобили, ввезенные из стран ЕАЭС, ажиотажного повышения интереса к автомобилям с пробегом не произошло. В марте по отношению к февралю интерес увеличился на 7%, количество предложений прибавилось на 6%», — отметил в беседе с «Известиями» директор по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин.

Он пояснил, что, поскольку распределение спроса осталось почти неизменным, а сроки продажи автомобилей с пробегом всё еще остаются высокими, то цены упали.

Ранее аналитический ресурс «Чек Индекс» предоставил данные о росте цен шиномонтажа в России за год на 14%. Отмечалось, что в Москве стоимость шиномонтажных работ за год увеличилась на 10%.

Читайте также:

Назван метод освободить дворы от машин

Стало известно, на сколько подорожал шиномонтаж в России

Россиянам раскрыли, что делать при блокировке автомобиля другой машиной
#бизнес
#автомобили
#данные
#цены
#продажа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе проектов «Молодёжь селу»
12 апреля 2024, 17:08

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Конкурс инновационных проектов «Молодёжь селу» стартовал в стране, принять в нём участие могут все желающие в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, проекты могут прислать на конкурс различные общественные объединения, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Благодаря конкурсу молодёжь сможет продемонстрировать свой творческий потенциал и предложить инновации для развития сельских территорий. В частности — разработать проекты по внедрению технологических новшеств и созданию новых рабочих мест на селе», — отметил зампред правительства Подмосковья — глава регионального Минсельхозпрода Владислав Мурашов.
Проекты, участвующие в конкурсе, будут оценивать по пяти критериям, это новизна и инновационность, экономическая эффективность, экологическая устойчивость социальная значимость и наличие потенциала для развития.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня по электронной почте: directorate@leader-ea.su. Результаты конкурса огласят 1 октября.

Читайте также:

В Королёве открылся фермерский фестиваль, посвящённый Дню космонавтики

Подмосковный фермер потратил грант на разведение коз редкой породы

Подмосковная ферма одержала победу на Национальном органическом конкурсе
#сельское хозяйство
#конкурс
#проекты
#молодёжь
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Королёве открылся фермерский фестиваль, посвящённый Дню космонавтики
12 апреля 2024, 16:52

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фермерский фестиваль, приуроченный ко Дню космонавтики, открылся в Центральном городском парке города Королёв, он проработает до конца выходных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Фермерские фестивали предоставляют жителям и гостям Подмосковья возможность насладиться разнообразием натуральных продуктов от производителей. (…) На фестивале в Королёве представлена широкая линейка молочной продукции и сыров, мясных и рыбных деликатесов, а также мёда», — отметил замглавы регионального Минсельхозпрода Кирилл Григорьев.
На фермерском фестивале в Центральном парке Королёва открыто шесть торговых домиков, в них представлена молочная продукция о фермерского хозяйства «Ляшенко», расположенного в Пушкинском округе, копчёная рыба и мясные деликатесы от звенигородской компании «Старорусские балыки», паштеты ручной работы, произведённые волоколамской компанией «Итальянец в России» и многое другое.

Фермерский фестиваль будет работать 12, 13 и 14 апреля с 10 утра до 18:00.

Читайте также:

Подмосковный фермер потратил грант на разведение коз редкой породы

В Луховицах начали выпускать пряники с вареньем из огурца

Подмосковная ферма одержала победу на Национальном органическом конкурсе
#королёв
#ярмарка
#фестиваль
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный фермер потратил грант на разведение коз редкой породы
12 апреля 2024, 15:43

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фермерское хозяйство Дементьева из Ленинского городского округа использовало полученный в 2023 году грант на развитие семейных ферм для разведения коз редкой породы. Об этом рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Мы стараемся помогать нашим фермерских хозяйствам посредством субсидий и грантов увеличить объёмы продукции и производственные мощности. Так, сумма гранта, полученного одним из хозяйств региона, составила 9,6 млн рублей. На эти деньги была закуплена сельскохозяйственная техника, устроена сыроварня, где готовят более 30 видов сыра, приобретены козы редкой англо-нубийской породы», – отметил зампред.
Как рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода региона, хозяйство выращивает овощи и производит сыры, разводит овец, коз и птицу.

Читайте также:

В Луховицах начали выпускать пряники с вареньем из огурца

Подмосковная ферма одержала победу на Национальном органическом конкурсе

Подмосковный фермер Климович стал финалистом национальной премии
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
#фермер
#ферма
#сыр
#козы
#гранты
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На подмосковном заводе создали «умный» лифт
12 апреля 2024, 14:35

Фото: iStock/fokusgood

Лифтовую кабину нового поколения, основанную на принципах интернета вещей, создали Серпуховском лифтостроительном заводе, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Умным» лифтом можно управлять при помощи смартфона. Кабина не только привезёт на нужный этаж, но и сообщит о погоде на улице, пробках на дорогах, биржевых котировках и даже сделает комплимент», — говорится в сообщении.
Интерактивной панелью инновационной лифтовой кабины стало зеркало. «Умные» лифты представлены в трёх вариантах: грузоподъёмностью 400 килограммов, 630 килограммов и 1000 килограммов. Уже в этом году «умные» лифты будут установлены в некоторых российских новостройках.

В министерстве отметили, что Серпуховский лифтостроительный завод входит в группу компаний «Садовое кольцо». Дизайн нового лифта разработала студия Артемия Лебедева.

Читайте также:

27 подмосковных компаний вступили в нацпроект «Производительность труда» с начала года

Крупнейший в России производитель вина перешел в собственность государства

Для бизнесменов Подмосковья проведут вебинар о подборе сотрудников
#лифт
#серпухов
#инновации
#мининвест мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику
«Ъ»: банки Китая стали блокировать оплату из России за серверы и ноутбуки
12 апреля 2024, 09:35

Фото: iStock/Sky_Blue

С конца марта текущего года банки КНР начали блокировать оплату, которая поступает от российских компаний. Платежи за компоненты для сборки электроники монопольный поставщик стал отклонять даже при наличии долгосрочных контрактов на производство и поставку. Об этом сообщает Коммерсантъ.
Отмечается, что впервые сложности с оплатой произошли в декабре прошлого года, проблемы касались готовой продукции. В апреле поставщики из Китая стали уведомлять партнеров, что им не проходит оплата от российского юридического лица через китайские финансовые организации.

Под блокировку попала оплата за поставки компонентов и наборов для сборки электроники, куда входят процессоры, корпуса устройств, экраны и другие элементы. Также речь идет о системах хранения данных, ноутбуках и серверах. Эта проблема может оказать негативное влияние на производство российской электроники.

Ранее в консорциуме АНО «Вычислительная техника», который объединяет крупных отечественных производителей электроники, предложили в целях продвижения российской продукции в рознице исключить из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов.

Читайте также:

Российские производители предложили запретить параллельный импорт электроники

Пенсионерам и бюджетникам Гагаузии откроют карты «Мир»

В НКР предположили возможное обновление рекорда по прибыли банков
#китай
#техника
#электроника
#банк
#россия
#производство
#оплата
#производители
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф