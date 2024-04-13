Главу МВФ переизбрали на новый срок

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Действующую главу Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву переизбрали на второй срок. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Исполнительный совет Международного валютного фонда сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок, начинающийся 1 октября 2024 года», — указано в пресс-релизе.Стоит отметить, что Георгиева — единственный кандидат для переизбрания на эту должность.
Георгиева является главой МВФ с октября 2019 года. Первый срок ее полномочий завершается в сентябре 2024 года.
До этого сообщалось, что сласти США запретили ввоз алюминия, никеля и меди российского происхождения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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