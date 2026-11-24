24 ноября 2026, 15:09

Госдума утвердила повышение МРОТ до 28 935 рублей с 2027 года

Фото: iStock/Evgeniia Iakimenko

Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2027 года до 28 935 рублей в месяц. Рост составит 6,8% относительно действующего показателя в 27 093 рубля.