Госдума одобрила повышение МРОТ
Госдума приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2027 года до 28 935 рублей в месяц. Рост составит 6,8% относительно действующего показателя в 27 093 рубля.
Документ входит в бюджетный пакет. Одновременно на 2027–2029 годы приостанавливается действие норм, по которым МРОТ рассчитывали исходя из медианной заработной платы. В этот период его размер будут определять, отталкиваясь от прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.
В заключении профильного комитета Госдумы говорится, что такой подход даст возможность опираться на более актуальные и комплексные прогнозы, а не только на статистику о медианной зарплате.
Помимо этого, 1 января 2027 года Федеральную налоговую службу (ФНС) наделят полномочиями администрировать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что в следующем месяце ряд пенсионеров получит две выплаты: одну за декабрь, вторую досрочно за январь 2027 года.
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