Илон Маск стал первым триллионером в мире
Американский предприниматель Илон Маск «на бумаге» стал первым в мире триллионером после первичного публичного размещения акций своей компании SpaceX. Об этом сообщает агентство Reuters.
Основная часть состояния Маска сейчас связана именно с SpaceX — его доля в компании оценивается примерно в 866 миллиардов долларов. С учётом активов Tesla и других проектов ожидается, что совокупное состояние известного предпринимателя превысит 1,1 триллиона долларов, как только начнутся торги, запланированные на пятницу.
Напомним: SpaceX, которую основали в 2002 году, занимается производством космической техники, а в феврале её объединили с другой компанией бизнесмена — xAI. Торги на бирже Nasdaq стартуют 12 июня, основная сессия откроется в 16:30 по московскому времени. При цене размещения в 135 долларов за акцию SpaceX оценили в 1,75 триллиона долларов.
Ранее россиянам назвали главную ошибку при создании финансовой подушки. По словам заместителя генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Натальи Беловой, одних лишь денежных накоплений не всегда достаточно. Важно также учитывать возможные риски и заранее выстраивать комплексную систему управления своими финансами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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