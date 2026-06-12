Илон Маск стал первым триллионером в мире

12 июня 2026, 03:03

Reuters: Маск «на бумаге» стал первым триллионером в мире после выхода SpaceX на IPO

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Американский предприниматель Илон Маск «на бумаге» стал первым в мире триллионером после первичного публичного размещения акций своей компании SpaceX. Об этом сообщает агентство Reuters.