Россиянам назвали главную ошибку при создании финансовой подушки

08 июня 2026, 16:11

Эксперт по страхованию Белова: при планировании бюджета люди не учитывают риски

Фото: iStock/Vera Akulenok

Наличие финансовых накоплений не всегда может защитить от жизненных потрясений, если не учитывать возможные риски и не выстраивать комплексную систему управления личными финансами. Об этом предупредила заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.





Она уточнила, что финансовая подушка безопасности помогает при потере работы или уменьшении заработка. Тем не менее накопления могут расходоваться гораздо быстрее, чем человек рассчитывал изначально, поскольку могут появиться незапланированные расходы, например, на медицинские услуги, ремонт жилья или помощь близким.





«Финансовая устойчивость формируется не только за счет размера накоплений, но и благодаря диверсификации инструментов защиты. В частности, часть рисков могут покрывать страховые программы или другие финансовые решения, позволяющие снизить нагрузку на семейный бюджет в сложных обстоятельствах», — пояснила Белова в разговоре с «Известиями».