SHOT: Американский F-35 подал сигнал бедствия над ОАЭ
Американский истребитель F-35 подал сигнал бедствия в небе над Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в ночь с 11 на 12 июня, когда самолёт ВВС США пролетал над ОАЭ неподалёку от Ормузского пролива. Пилот активировал код 7700, который обычно означает чрезвычайную или аварийную ситуацию. Чаще всего такая отметка связана с механической неисправностью, сбоем в системе или внезапной медицинской проблемой у кого-то из находящихся на борту людей.
После подачи сигнала F-35 сделал и благополучно долетел до аэропорта Абу-Даби. Точные причины случившегося пока не установлены.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Кузбассе двое подростков похитили 10-летнего мальчика прямо на улице, затолкали его в багажник и увезли в безлюдное место. Через некоторое время ребёнку удалось сбежать, у него на теле обнаружили ушибы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование инцидента под личный контроль.
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