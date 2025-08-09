Индекс Мосбиржи вырос на 2,5% после заявлений Трампа о встрече с Путиным

09 августа 2025, 02:46

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Российский рынок акций прибавил 2,5% на вечерней сессии 8 августа после заявлений Дональда Трампа о готовности встретиться с Владимиром Путиным и обсудить территориальный обмен на Украине. Рублёвый индекс Мосбиржи достиг 2949,20 пункта, причём 1% роста пришёлся на последний час торгов.