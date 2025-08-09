Индекс Мосбиржи вырос на 2,5% после заявлений Трампа о встрече с Путиным
Российский рынок акций прибавил 2,5% на вечерней сессии 8 августа после заявлений Дональда Трампа о готовности встретиться с Владимиром Путиным и обсудить территориальный обмен на Украине. Рублёвый индекс Мосбиржи достиг 2949,20 пункта, причём 1% роста пришёлся на последний час торгов.
Президент США подтвердил взаимную заинтересованность в срочной встрече с российским лидером, отметив, что переговоры замедляются только из-за ограничений в сфере безопасности. Он охарактеризовал возможный обмен территориями между Украиной и Россией как «сложный, но взаимовыгодный» и подчеркнул, что многие вещи произошли в продвижении урегулирования.
Рост произошёл несмотря на истечение ультиматума Трампа по Украине 8 августа. Инвесторы интерпретировали новости о подготовке встречи в ОАЭ, Венгрии или Швейцарии как сигнал к снижению геополитических рисков.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее допускал введение вторичных санкций против партнёров России, включая Китай, но рынок сфокусировался на мирных инициативах.
