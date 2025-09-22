Индия увеличила поставки мяса в Россию в десятки раз

22 сентября 2025, 14:38

РИА Новости: Индия летом увеличила поставки мяса в РФ в 33 раза

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

В июле этого года Индия увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза по сравнению с тем же периодом 2024-го года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитику.