Индия увеличила поставки мяса в Россию в десятки раз
В июле этого года Индия увеличила поставки мяса в Россию в 33 раза по сравнению с тем же периодом 2024-го года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитику.
Индийские экспортёры отправляют в Россию только мясо крупного рогатого скота: в середине лета отгрузки оценивались в $21,2 млн против $0,64 млн годом ранее. За семь месяцев текущего года совокупные продажи мяса Индии составили $62,8 млн — в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
В целом в июле экспорт индийского мяса составил $401 млн против $310 млн годом ранее. Крупнейшими импортёрами стали Вьетнам ($81 млн), Малайзия ($54 млн) и ОАЭ ($37 млн). Россия заняла седьмое место.
