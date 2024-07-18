Кабмин обсудит внесение изменений в федеральный закон о деятельности банков

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Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина на заседании 18 июля рассмотрит вопрос о внесении изменений в федеральный закон о банковской деятельности. Об этом сказано в пресс-релизе кабмина.
«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», — сказано в сообщении.На заседании, в частности, обсудят законопроект, который устанавливает правовые основы открытия в РФ филиалов иностранных банков, не связанных с недружественными странами.
Ранее Цетробанк разъяснил, в каких случаях банки будут блокировать переводы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак