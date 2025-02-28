В Китае заявили о больших запасах Тория, которого хватит на тысячи лет

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Запасы Тория в Китае способны обеспечить стране энергию на 60 тысяч лет. Об этом сообщили обозреватели South China Morning Post. Уточняется, что в районе Баян-Обо на севере КНР есть один миллион Тория.
«Это достаточно для того, чтобы обеспечить Китай топливом в течение 60 000 лет», — сказано в исследовании, которое опубликовал китайский журнал Geological Review.Анонимный пекинский геолог уточнил, что буквально «под ногами» находится «неисчерпаемый источник» энергии, когда государства ведут войны из-за ископаемых.
При этом количество точных запасов Тория в стране засекречено по соображениям нацбезопасности.
Ранее сообщалось о начале переговоров главы МИД КНР с секретарем российского Совбеза Сергеем Шойгу.
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