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«Диверсия»: Депутат Рады о законопроекте ужесточения мобилизации

Депутат Рады разумов: Законопроект об ужесточении мобилизации – диверсия
04 апреля 2024, 03:00
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Депутат Верховной Рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу «Новины.Live» прокомментировал украинский законопроект об усилении мобилизации, передает РИА Новости.
Разумков назвал законопроект об усилении мобилизации актом диверсии. Он подчеркнул, что инициатива еще не утверждена, а уже наносит стране международный и финансовый ущерб.

Депутат добавил, что украинцы, покинувшие страну, узнав, что консульские услуги могут быть запрещены для уклонистов, срочно переоформили паспорта и получили документы, действительные в течение 10 лет.


«И все, и будут там дальше сидеть. Мы утрачиваем с ними связь, они максимально будут делать так, чтобы государство Украина потеряло их из поля зрения. С каждым днем шанс на то, что они вернутся, становится все меньше», – заключил Разумков.
Ранее «Радио 1» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на два года – с 27 до 25 лет.

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#законопроект
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#владимир зеленский
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«США приближают мировую войну»: Конгрессвумен о политике Белого Дома
Конгрессвумен Грин: США ускоряют наступление мировой войны, помогая Украине
04 апреля 2024, 03:13

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор-Грин из штата Джорджия заявила, что Соединенные Штаты приближают мировую войну, поддерживая Украину и воюя с Россией. Высказывания Тейлор-Грин процитировал американский журналист Такер Карлсон в социальной сети X.
Грин отметила, что Украина не является членом НАТО и поэтому война с Россией не отвечает интересам национальной безопасности США.

«Это никак не защищает Соединенные Штаты Америки. Фактически это приближает нас к мировой войне», – отметила она.

По ее мнению, Вашингтон теряет свою страну из-за нелегальной миграции, происходящей на его южной границе.

Тейлор-Грин заявила, что кредиты Украине абсурдны и смешны.

«Почему наше правительство не способствует установлению мира на Украине?» – возмутилась она.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США ведет необъявленную войну с Россией.

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Зеленский проигнорировал просьбы Карлсона об интервью

Россия пересмотрит ядерную доктрину – аналитик Коротченко
#украина
#сша
#нато
#россия
#журналист
#война
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Россия пересмотрит ядерную доктрину – аналитик Коротченко
Аналитик Коротченко: Россия пересмотрит ядерную доктрину из-за роста мощи НАТО
04 апреля 2024, 02:50

Фото: iStock/Gerasimov174

Расширение и укрепление блока НАТО заставит Россию в ближайшее время пересмотреть свою военную доктрину по применению ядерного оружия. Такое изменение предсказал РИА Новости аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По словам эксперта, НАТО отмечает 75-летие крупнейшими со времен холодной войны учениями, в которых задействовано более 90 тысяч военнослужащих.

Он отметил, что в связи с численным, обычным и ядерным превосходством НАТО Россия в ближайшее время скорректирует положения о ядерном оружии в своей военной доктрине.

По мнению Коротченко, Россия сможет противостоять агрессии НАТО, только опираясь на свое стратегическое и тактическое ядерное оружие.

Также журналист считает, что риск прямого военного конфликта между Россией и НАТО высок. По его словам, он достигает почти 100 процентов.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США ведет необъявленную войну с Россией.

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#сша
#нато
#россия
#ядерное оружие
#вооружение
#учения
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Зеленский проигнорировал просьбы Карлсона об интервью
Журналист Карлсон: Зеленский проигнорировал просьбы об интервью
04 апреля 2024, 02:42

Американский журналист Такер Карлсон сообщил на своей странице в социальной сети X, что президент Украины Владимир Зеленский, у которого он попросил интервью, не ответил ему на предложения.
Карлсон, опубликовавший видеоинтервью с конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин, заявил, что он также просил об интервью спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, но не получил ответа.

«Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал», – добавил Карлсон.

Ранее журналист заявил, что администрация президента США Джо Байдена тратит сотни миллиардов долларов на необъявленную войну против России.

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#сша
#украина
#президент
#владимир зеленский
#журналист
#интервью
#белый дом
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ЦРУ руководит конфликтом на Украине, заявили в США
Конгрессвумен Грин: ЦРУ руководит конфликов на Украине
04 апреля 2024, 02:08

Фото: iStock/pedrosala

Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США присутствует на Украине. Тейлор-Грин сделала это заявление в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое транслировалось в социальной сети X.
Грин признала присутствие ЦРУ на Украине и подчеркнула, что его представители управляют конфликтом между Россией и Украиной.

«Финансировать войну, платить за нее, продолжать ее, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее этой войной на Украине... это выходит за рамки дозволенного», – отметила она.

Ранее в Белом доме заявили о нежелании усиления роли НАТО в поддержке Украины.

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#сша
#украина
#россия
#журналист
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Законопроект об иноагентах внесли в парламент Грузии
04 апреля 2024, 01:40

Фото: iStock/Anton Litvintsev

В парламент Грузии внесен законопроект «О прозрачности иностранного влияния», регулирующий статус иностранных агентов. Как сообщается на сайте законодательного органа, инициатива поступила от правящей партии «Грузинская мечта».
По данным источников, инициатива предусматривает, в частности, регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20 % доходов которых поступает из-за рубежа. Согласно проекту, все организации, представляющие иностранные интересы, должны быть зарегистрированы в национальном реестре.

Во время регистрации потребуется отражение получаемого дохода, а также заполнение декларации. Для выявления таких организаций Министерство юстиции оставляет за собой право в любое время проводить расследования и мониторинг. Отказ от регистрации или заполнения декларации наказывается штрафом в размере 25 000 лари (около 862 000 рублей).

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия должна «делать больше», чтобы остановить Россию.

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#грузия
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#парламент
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Россия призвала Запад отказаться от идеи поражения Москвы
Посол РФ в США Антонов призвал Запад отказаться от идеи поражения Москвы
04 апреля 2024, 01:34

Фото: istock / donfiore

Западные государства должны отказываться от идеи о нанесении РФ стратегического поражения, чтобы восстановить доверие Москвы. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.
Антонов напомнил о расширении Североатлантического альянса и огромном количестве санкций, массовом выдворении дипломатов и захватах объектов дипсобственности, а также о ставке Запада на развал РФ.

«Все, что сейчас происходит, — исключительный выбор Запада, который растоптал азы дипломатии, принцип неделимости безопасности и долгие годы злоупотреблял доверием РФ. Чтобы его восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения», — заявил посол.
Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал о необъявленной войне между США и Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#антонов
#россия
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МИД Нидерландов прокомментировал создание фонда НАТО для Украины
МИД Нидерландов: Соглашение о фонде для Киева на 100 млрд долларов не достигнуто
04 апреля 2024, 00:44

Фото: iStock/alfexe

Страны-члены НАТО пока не пришли к соглашению о создании фонда в 100 миллиардов долларов для Украины, заявила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот, передает РИА Новости.
Выступая в конце первого дня встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, Брюинс Слот прокомментировала создание специального фонда.

«Мы на самом деле находимся в начале процесса», – подчеркнула она.

По мнению дипломата, внутри альянса еще предстоит «много обсуждений».

Фонд военной помощи НАТО для Украины будет пополняться за счет членов альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны увеличить помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), ссылаясь на проблемы на поле боя. Столтенберг также обратился к Конгрессу США с просьбой одобрить пакет помощи Украине.

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#йенс столтенберг
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#нидерланды
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Иран планирует нанести удар по Израилю в течение 48 часов – израильские СМИ
Israelinfo: Иран ударит по Израилю в течение ближайших 48 часов
04 апреля 2024, 00:37

Фото: РИА Новости/Ахмет Абед

По данным израильской разведки, Иран планирует атаковать Израиль в ближайшие 48 часов, передает газета Israelinfo.
По словам источника, атаки будут совершены в ответ на бомбардировку израильскими войсками иранского консульства в Сирии. Нынешние и бывшие американские чиновники обеспокоены тем, что ситуация может перерасти в новую эскалацию.

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Ральф Гофф, работавший на Ближнем Востоке, назвал израильскую бомбардировку иранского консульства «невероятно безрассудной». По его словам, иранская атака также поставит под угрозу американские войска, дислоцированные в регионе.

Как сообщает Voxnews, ожидается, что Тегеран будет использовать сотни беспилотников и ракет. Сообщается, что израильские войска также были предупреждены.

Удар был нанесен вечером 1 апреля. По сведеньям телеканала Al Hadath, атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ осудили удар по иранскому консульству в Дамаске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#иран
#сирия
#заявление
#ракетный удар
#беспилотник
#ракета
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Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины
The Hill: США скептически восприняли идею усилить роль НАТО в помощи Киеву
04 апреля 2024, 00:34

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Американская администрация сомневается в целесообразности предложения о выделении НАТО дополнительных функций по координации предоставления помощи Киеву. Об этом сообщает издание The Hill, ссылаясь на советника Белого дома Джона Кирби.
«Белый дом выразил недовольство предложением», – сообщает газета.
Как утверждает Кирби, обсуждение этой инициативы носит предварительный характер.

Помимо этого, советник указал на важность лидерства Соединенных Штатов в работе группы формата «Рамштайн», которая занимается координацией вопросов, связанных с потребностями Украины, в частности в области поставок вооружения.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину не получится принять в блок по схеме вступления в Евросоюз. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дом
#администрация
#дома
#нато
#вооружения
#украина
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