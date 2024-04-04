«Диверсия»: Депутат Рады о законопроекте ужесточения мобилизации

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Депутат Верховной Рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу «Новины.Live» прокомментировал украинский законопроект об усилении мобилизации, передает РИА Новости.
Разумков назвал законопроект об усилении мобилизации актом диверсии. Он подчеркнул, что инициатива еще не утверждена, а уже наносит стране международный и финансовый ущерб.
Депутат добавил, что украинцы, покинувшие страну, узнав, что консульские услуги могут быть запрещены для уклонистов, срочно переоформили паспорта и получили документы, действительные в течение 10 лет.
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Депутат добавил, что украинцы, покинувшие страну, узнав, что консульские услуги могут быть запрещены для уклонистов, срочно переоформили паспорта и получили документы, действительные в течение 10 лет.
«И все, и будут там дальше сидеть. Мы утрачиваем с ними связь, они максимально будут делать так, чтобы государство Украина потеряло их из поля зрения. С каждым днем шанс на то, что они вернутся, становится все меньше», – заключил Разумков.Ранее «Радио 1» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на два года – с 27 до 25 лет.
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Александр Климов