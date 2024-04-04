«США приближают мировую войну»: Конгрессвумен о политике Белого Дома

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Конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор-Грин из штата Джорджия заявила, что Соединенные Штаты приближают мировую войну, поддерживая Украину и воюя с Россией. Высказывания Тейлор-Грин процитировал американский журналист Такер Карлсон в социальной сети X.
Грин отметила, что Украина не является членом НАТО и поэтому война с Россией не отвечает интересам национальной безопасности США.
По ее мнению, Вашингтон теряет свою страну из-за нелегальной миграции, происходящей на его южной границе.
Тейлор-Грин заявила, что кредиты Украине абсурдны и смешны.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США ведет необъявленную войну с Россией.
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«Это никак не защищает Соединенные Штаты Америки. Фактически это приближает нас к мировой войне», – отметила она.
Тейлор-Грин заявила, что кредиты Украине абсурдны и смешны.
«Почему наше правительство не способствует установлению мира на Украине?» – возмутилась она.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США ведет необъявленную войну с Россией.
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Александр Климов