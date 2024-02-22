Конфискацию российских активов признали законной

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Группа экспертов по правовым вопросам сочла арест замороженных российских активов законным. О том, что изъятие денег соответствует международному праву, юристы заявили в письме, которое разослали странам «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает Bloomberg.
Специалисты заявляют, что конфискация активов суверенного государства не противоречит международному праву, поскольку Российская Федерация сама нарушила его нормы.
Юристы посоветовали странам, в которых хранятся заблокированные активы, передать их международному механизму, чтобы он депонировал деньги, после чего передал их Киеву.
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«Было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая продолжающееся нарушение ею самых фундаментальных норм международного права, в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно в результате противоправных действий России», — утверждают авторы письма.
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Алина Юрчак