Mash: из-за неурожая в Турции в РФ подорожают лимоны на 25%

Годовая инфляция в России упадет до 6-7% к концу 2025 года против 9,5% за 2024 год. Об этом заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, на это повлияют высокая ключевая ставка, укрепление рубля и нормализация бюджетных расходов.