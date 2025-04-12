Mash: из-за неурожая в Турции в РФ подорожают лимоны на 25%

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Лимоны подорожают в России на 25% — до 230 рублей за килограмм. Все из-за плохого урожая в Турции и трудностей с транспортировкой из Египта, сообщил Телеграм-канал Mash.
В настоящей момент основными поставщиками лимонов в Российскую Федерацию выступают Турция и Египет. Сложности с турецкими поставками появились из-за плохой погоды, из-за чего оптовая цена сравнялась с рыночной — 180 рублей. При условии наценки стоимость резко выросла до 230 рублей за килограмм.
Россия приняла решение наладить параллельно поставки с Египтом, но там произрастают цитрусы совершенно другого сорта — они кислее и нередко зеленого цвета, что делает их непригодными к употреблению. Вместе с тем цена на продукты также возрастет до 180-200 рублей за килограмм.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинный импорт говядины и свинины для стабилизации цен перед майскими праздниками.
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Россия приняла решение наладить параллельно поставки с Египтом, но там произрастают цитрусы совершенно другого сорта — они кислее и нередко зеленого цвета, что делает их непригодными к употреблению. Вместе с тем цена на продукты также возрастет до 180-200 рублей за килограмм.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинный импорт говядины и свинины для стабилизации цен перед майскими праздниками.
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Ольга Енгалычева