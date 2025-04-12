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Mash: из-за неурожая в Турции в РФ подорожают лимоны на 25%

Фото: iStock/ jung mi wha

Фото: iStock/ jung mi wha

Лимоны подорожают в России на 25% — до 230 рублей за килограмм. Все из-за плохого урожая в Турции и трудностей с транспортировкой из Египта, сообщил Телеграм-канал Mash.
В настоящей момент основными поставщиками лимонов в Российскую Федерацию выступают Турция и Египет. Сложности с турецкими поставками появились из-за плохой погоды, из-за чего оптовая цена сравнялась с рыночной — 180 рублей. При условии наценки стоимость резко выросла до 230 рублей за килограмм.

Россия приняла решение наладить параллельно поставки с Египтом, но там произрастают цитрусы совершенно другого сорта — они кислее и нередко зеленого цвета, что делает их непригодными к употреблению. Вместе с тем цена на продукты также возрастет до 180-200 рублей за килограмм.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинный импорт говядины и свинины для стабилизации цен перед майскими праздниками.

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Аналитик спрогнозировал, когда начнет снижаться инфляция
Аналитик Васильев: годовая инфляция в РФ упадет до 6-7% к концу 2025
12 апреля 2025, 16:18

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Годовая инфляция в России упадет до 6-7% к концу 2025 года против 9,5% за 2024 год. Об этом заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, на это повлияют высокая ключевая ставка, укрепление рубля и нормализация бюджетных расходов.
«Импортные пошлины президента США Дональда Трампа не затронули торговлю с Россией напрямую. Однако они негативно влияют на российскую экономику через снижение цен на сырье, повышают риски сокращения российского экспорта, риски ослабления рубля и повышения инфляции. Пока мы сохраняем наш прогноз по рублю и инфляции», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ, экономист Елена Ведута заявила, что наличие финансовой подушки для жизни в России необходимо, но создать ее из-за высокой инфляции и большой нестабильности в мире практически невозможно. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик отметила, что из-за торговых войн президента США Дональда Трампа резко обрушились цены на нефть, что в итоге может отразиться на доходах российского бюджета. Также, по ее словам, держать накопления в долларах — опасно.
«Трамп все это делает потому, что ему надо избавиться от доллара. Доллар был самым конкурентоспособным товаром из всех — рисую и получаю материальные ресурсы в других странах. А сейчас, когда от долларов надо избавляться, он говорит, что будет национализация ФРС и переход на национальную экономику США. То есть он собирается проводить своего рода денежную реформу, которая спишет все долги США по доллару», — считает Ведута.
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Западные танкеры активно перевозят российскую нефть
Bloomberg: Доля перевозок нефти России танкерами Запада выросла в начале апреля
12 апреля 2025, 12:45

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Доля морских перевозок российской нефти танкерами Запада выросла в начале апреля до 43% от числа судов, уже загруженных в балтийских и черноморских портах или забронированных в текущем месяце. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свою информацию по отслеживанию танкеров.
Эксперты связывают подобную динамику со снижением ценника на российское сырье. Страны G7 запретили западным фирмам страховать танкеры с российской нефтью, если ее цена выше 60 долларов за баррель.

Сейчас ценник ниже этой отметки, поэтому логистические и страховые компании меньше опасаются риска ограничений. Ранее стало известно о падении цены на российскую нефть Urals ниже 50 долларов за баррель. Это основной экспортный сорт нефти РФ.

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Стало известно, как введение цифрового рубля отразится на зарплатах россиян
Экономист Косов: зарплаты россиян могут вырасти после введения цифрового рубля
10 апреля 2025, 23:43

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Зарплаты россиян могут вырасти после введения цифрового рубля, так как снизятся издержки бизнеса, например, комиссии банкам. Об этом заявил завкафедрой РЭУ имени Плеханова, экономист Михаил Косов. По его словам, внедрение цифрового рубля так же поможет усилить контроль за выплатами и бороться с «серыми» зарплатами.
«То есть, часть этих преимуществ может отразиться на повышении зарплат, но это долгосрочный и не гарантированный эффект. Таким образом, цифровой рубль сам по себе не увеличит зарплату. Но он может упростить расчеты, сделать переводы дешевле и потенциально открыть новые способы мотивации сотрудников в будущем», — допустил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время экономист Василий Колташов прокомментировал сообщения о том, что Россия и Китай начали расплачиваться за энергоресурсы биткоинами. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик отметил, что мировая торговля, в том числе российская, сильно изменилась с 2022 года. Случившиеся перемены он назвал не временным сбоем, а глубокой структурной трансформацией.
«Компании не скрывают, что работают через юань, дирхам, где-то вообще через крипту. Это уже не под ковром — это открыто. Это стало частью логистики <…>. Старые схемы не работают. Новые пока в процессе сборки. Но назад дороги нет. Мы наблюдаем настоящую революцию в расчетах», — поделился мнением экономист.
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Путин призвал заранее разъяснять россиянам условия ипотеки
10 апреля 2025, 17:57

Владимир Путин и Виталий Мутко (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин призвал заранее объяснять россиянам условия ипотеки, чтобы не спровоцировать рост цен на жильё.
В четверг, 10 апреля, Путин провёл встречу с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко. Они обсудили ипотечные программы, вовлечение в оборот федеральных земель, проектное финансирование и другие вопросы. В частности, речь шла и о льготной ипотеке.

По словам Мутко, сейчас россияне массово откладывают покупку жилья из-за высоких ипотечных процентов. Когда ситуация изменится, люди начнут обращаться в банки за деньгами, однако жилья в предложении может не быть. А этого допустить нельзя, подчеркнул Мутко.
«Цена возрастёт. Нужно и с потребителями тоже работать, заранее всё объяснять», — отметил глава государства.

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В РФ упало производство спирта
«Ъ»: производство спирта снизилось на 12% из-за роста акцизов
10 апреля 2025, 17:54

Фото: iStock/ Artem Ermilov

Производство пищевого спирта в РФ в январе — марте 2025 года упало на 12% относительно такого же периода 2024 года, до 12,94 млн декалитров, сообщила газета «Коммерсантъ».
Отмечалось, что отгрузки данной продукции снизились на 25%, до 8,39 млн декалитров. Главная причина — резкое повышение акцизов и минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкий алкоголь с начала 2025 года. Это повлекло за собой предновогодние закупки дистрибьюторами. С 1 января акциз на этиловый спирт вырос на 15%, до 740 рублей за литр, а МРЦ на водку возросли на 16,7%, до 349 рублей за 0,5 литра.

Снижение произошло и на рынке крепкого спиртного: производство водки упало на 22,7%, коньяка — на 25%. А вот выпуск вина, напротив, вырос на 11,5 –15,6%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Россия сейчас проходит самый напряжённый этап на пути к снижению инфляции до целевого уровня.

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#цены
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