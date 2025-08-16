Мемкойн $TRUMP вырос на 2,3% на фоне саммита Путина и Трампа на Аляске
Криптовалюта $TRUMP выросла на 2,26% до $9,19 во время переговоров президентов России и США на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
По данным биржи Binance, политический мемкойн показал пиковый рост на 3,67% до $9,27 в 20:45 мск 15 августа, когда лидеры приступили к обсуждению украинского урегулирования и экономического сотрудничества. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что переговоры проходят в формате трёхсторонних делегаций на фоне акций протеста «Аляска поддерживает Украину» у входа на базу.
$TRUMP был запущен 18 января 2025 года как «политфи-токен» – спекулятивный инструмент, цена которого зависит от популярности политика. Супруга экс-президента Мелания Трамп выпустила аналогичный токен $MELANIA, а Bloomberg раскритиковал инициативу за репутационный ущерб крипторынку. Объём торгов $TRUMP за сутки превысил $11 млрд, что характерно для высоковолатильных активов без практического применения.
