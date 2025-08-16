Путин вернет Exxon в проект «Сахалин-1» после указа в день встречи с Трампом
Владимир Путин подписал указ, открывающий путь для возвращения американской ExxonMobil в нефтегазовый проект «Сахалин-1» при выполнении условий по снятию санкций и поставкам оборудования.
Указ, подписанный президентом РФ 15 августа 2025 года во время саммита с Дональдом Трампом на Аляске, дополняет положения 2022 года о передаче операторства «Роснефти». Документ устанавливает три ключевых условия для иностранных акционеров: перевод накопленных средств на счета проекта, заключение контрактов на поставку импортного оборудования и «совершение действий по отмене западных санкций», включая судебное обжалование ограничений.
Exxon, владевшая 30% долей, вышла из проекта в 2022 году, списав $4.6 млрд убытков, тогда как японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%) сохранили участие через российского оператора ООО «Сахалин-1». Источники Reuters отмечают, что администрация Трампа рассматривает возможность быстрого снятия части санкций в случае прогресса переговоров — прямые ограничения против проекта пока не введены.
Срок реализации невостребованной доли Exxon продлен до 1 января 2026 года. Возврат компании позволит восстановить добычу, которая сократилась с 220 тыс. до 10 тыс. баррелей в сутки после её ухода.
Читайте также: