Путин поручил установить сроки давности для оспаривания сделок по приватизации
Президент РФ Владимир Путин поручил законодательно ввести сроки исковой давности для оспаривания сделок приватизации, защитив права добросовестных приобретателей имущества.
По итогам ПМЭФ-2025 Путин потребовал внести в законодательство нормы, устанавливающие конкретные сроки и порядок исчисления давности по искам о приватизации. Это исключит бессрочные риски пересмотра сделок для новых владельцев. Документ опубликован на сайте Кремля с указанием ответственного — премьер-министра Михаила Мишустина.
Инициатива закрывает правовую лакуну: сейчас сделки 1990-х могут оспариваться десятилетия спустя, что дестабилизирует рынок недвижимости. Новые правила защитят владельцев, купивших имущество без нарушений. Поручение согласовано с ведущими деловыми объединениями, включая РСПП и «Опора России».
Правительство должно представить законопроект до 1 декабря 2025 года. Эксперты ожидают введения 3-10-летних сроков давности в зависимости от типа имущества. Аналогичные нормы действуют в ЕС: например, в Германии максимальный срок оспаривания — 10 лет.
Читайте также: