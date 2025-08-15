Достижения.рф

Путин поручил установить сроки давности для оспаривания сделок по приватизации

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин поручил законодательно ввести сроки исковой давности для оспаривания сделок приватизации, защитив права добросовестных приобретателей имущества.



По итогам ПМЭФ-2025 Путин потребовал внести в законодательство нормы, устанавливающие конкретные сроки и порядок исчисления давности по искам о приватизации. Это исключит бессрочные риски пересмотра сделок для новых владельцев. Документ опубликован на сайте Кремля с указанием ответственного — премьер-министра Михаила Мишустина.

Инициатива закрывает правовую лакуну: сейчас сделки 1990-х могут оспариваться десятилетия спустя, что дестабилизирует рынок недвижимости. Новые правила защитят владельцев, купивших имущество без нарушений. Поручение согласовано с ведущими деловыми объединениями, включая РСПП и «Опора России».

Правительство должно представить законопроект до 1 декабря 2025 года. Эксперты ожидают введения 3-10-летних сроков давности в зависимости от типа имущества. Аналогичные нормы действуют в ЕС: например, в Германии максимальный срок оспаривания — 10 лет.

Елизавета Теодорович

