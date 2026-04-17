Юрист предупредила о штрафе за мытьё машины на даче
Россиянам может грозить штраф за мытьё машины на даче. Об этом рассказала РИА Новости доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина.
По ее словам, грязная вода после мойки автомобиля относится к отходам, поскольку содержит в себе опасные вещества: нефтепродукты, моющие средства и реагенты.
Ответственность предусматривают статьи 8.2 и 6.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами автовладельцам придется заплатить штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.
Кроме того, региональное законодательство тоже может наказывать за мойку машин в неустановленных местах, включая дачные участки.
