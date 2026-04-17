Оправданный по делу о педофилии житель Башкирии решил отсудить детей у бывшей жены
Оправданный по делу о педофилии житель Башкирии Денис Голов планирует забрать своих детей у бывшей супруги Светланы. Об этом утром 17 апреля пишет РЕН ТВ.
Мужчина утверждает, что его экс-жена сейчас проживает с новым возлюбленным и злоупотребляет алкоголем. Она нецензурно бранится и даже поднимает руку на детей. Голов располагает видеозаписями, подтверждающими эти факты, и собирается представить доказательства в суде.
«Мне пасынок писал, что она (...) избивает их, у него кровь из носа идет, и глаз в крови», — перечислил житель Башкирии.Сама Светлана на вопросы корреспондентов отвечать отказалась. Согласно публикации, защита Голова в ближайшее время займётся вопросами его реабилитации. Речь идёт о компенсации морального вреда, потере зарплаты за три с половиной года, проведённых в изоляторах и колониях, расходах на юристов, а также о публичных извинениях со стороны гособвинения за незаконное привлечение к уголовной ответственности.
Напомним, что ранее Голова осудили за педофилию. Его приговорили к двенадцати с половиной годам колонии за преступление против собственной дочери, однако недавно Верховный суд России оправдал мужчину. Голов уверен, что его подставила бывшая жена, поэтому он намерен подать против нее иск.