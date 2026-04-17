Оправданный по делу о педофилии житель Башкирии решил отсудить детей у бывшей жены

Оправданный по делу о педофилии житель Башкирии Денис Голов планирует забрать своих детей у бывшей супруги Светланы. Об этом утром 17 апреля пишет РЕН ТВ.



Мужчина утверждает, что его экс-жена сейчас проживает с новым возлюбленным и злоупотребляет алкоголем. Она нецензурно бранится и даже поднимает руку на детей. Голов располагает видеозаписями, подтверждающими эти факты, и собирается представить доказательства в суде.

«Мне пасынок писал, что она (...) избивает их, у него кровь из носа идет, и глаз в крови», — перечислил житель Башкирии.
Сама Светлана на вопросы корреспондентов отвечать отказалась. Согласно публикации, защита Голова в ближайшее время займётся вопросами его реабилитации. Речь идёт о компенсации морального вреда, потере зарплаты за три с половиной года, проведённых в изоляторах и колониях, расходах на юристов, а также о публичных извинениях со стороны гособвинения за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Напомним, что ранее Голова осудили за педофилию. Его приговорили к двенадцати с половиной годам колонии за преступление против собственной дочери, однако недавно Верховный суд России оправдал мужчину. Голов уверен, что его подставила бывшая жена, поэтому он намерен подать против нее иск.
Мария Моисеева

