Минфин объяснил, что стоит делать с лежащими под подушкой накоплениями
Министр финансов Антон Силуанов призвал граждан не хранить сбережения «под подушкой», а инвестировать их — в том числе через банковские депозиты, ценные бумаги, акции, облигации или инвестиционные институты.
Выступая на марафоне «Знание. Первые», он пояснил, что неработающие деньги обесцениваются, а их владельцы теряют потенциальный доход. Вложения же не только приносят прибыль, но и способствуют развитию экономики страны.
По словам Силуанова, в последние годы миллионы россиян уже начали переводить свои накопления в финансовую инфраструктуру. Это служит дополнительным источником для роста экономики.
Ранее Силуанов призвал ускорить продажу государственных активов.
Читайте также: