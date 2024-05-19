Минсельхоз исключил нехватку кисломолочной продукции в России

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Министерство сельского хозяйства исключило дефицит кисломолочной продукции в России на фоне ухода с российского рынка поставщика заквасок Chr. Hansen. В ведомстве заявили, что в стране достаточно сырья для ее производства, сообщает РИА Новости.
«У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. При этом данная продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию», – уточнили в Минсельхозе.
Также в ведомстве отметили, что в настоящее время проблемы с поставками данной продукции отсутствуют и дефицит исключен.
Ранее нутрициолог Вероника Гусакова предупредила, что полный отказ от молочных продуктов и глютена лишает организм важных витаминов и микроэлементов. Эксперт подчеркнула, что у некоторых людей наблюдается аллергия и непереносимость глютена и молочных продуктов. В этом случае решение об исключении продукта должен принять врач, который оценит все риски.
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Александр Климов