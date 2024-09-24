Мишустин заявил об увеличении МРОТ с 2025 года

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о планах увеличения минимального размера оплаты труда с 2025 года. Об этом Мишустин заявил на заседании кабмина.
Уточняется, что МРОТ вырастет на 16,5% и составит 22 440 рублей. По словам председателя правительства, это поможет увеличить зарплаты порядка четырех миллионов работников.
Мишустин отметил, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда должен достигнуть 35 тысяч рублей. С 1 января этого года МРОТ равен 19 242 руб. в месяц.
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Мишустин отметил, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда должен достигнуть 35 тысяч рублей. С 1 января этого года МРОТ равен 19 242 руб. в месяц.
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова