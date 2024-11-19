Мосбиржа приостанавливала торги на срочном рынке из-за ошибки на сервере

Фото: iStock/tadamichi
На срочном рынке Московской биржи сегодня, 19 ноября, были приостановлены торги, однако позже выяснилось, что всему виной была аппаратная ошибка на сервере. Об этом биржа сообщила на своем официальном сайте. На данный момент торги возобновлены.
«19 ноября 2024 года в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на срочном рынке Московской биржей были приостановлены торги с 16:18 мск. Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование», — говорится в сообщении.Ранее похожая нештатная остановка торгов на Мосбирже происзошла 14 августа. Тогда сделки на торговой площадке не проводились чуть более часа. Позже стало известно, что сбой на торговой площадке произошел из-за программной ошибки. Она была связана с неверной работой с памятью на отдельных серверах доступа. Кроме того, торги на Мосбирже дважды приостанавливали в феврале.
Читайте также:
Мосбиржа перенесла старт торгов на фондовом рынке
«Мосбиржа» приостановит торги акциями Росбанка
Лицензии Минфина США на операции с группой Мосбиржи истекли
Данил Пономарев