Московские компании развивают сотрудничество с Саудовской Аравией

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Саудовская Аравия заинтересована в поддержании сотрудничества с компаниями из Москвы и создании совместных предприятий — в особенности это производство оборудования для нефтеперерабатывающей области, сообщает mos.ru.
Самым перспективным направлением сотрудничества заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов считает область высоких технологий и проекты по цифровизации промышленности. В рамках международной бизнес-миссии московские промышленники устроили более 80 встреч с контрагентами из Саудовской Аравии.
Столичные компании «Компрессорные технологии» и «Деморобот» обсудили условия сотрудничества с иностранными коллегами. Также оказалось, что большая часть — около 70 процентов — общего объема всего несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы в страны Персидского залива приходится на Саудовскую Аравию.
Лишь на товары машиностроения приходится более 20 процентов московского экспорта в данные страны. Далее идет сфера фармацевтики и косметики – поставки товаров из этих отраслей в регион за первое полугодие выросли в три раза в сравнении с 2023 годом. Также экспорт вырос в такие страны, как Ирак, Кувейт, Оман и Катар.
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«В ходе встреч партнеры обсудили перспективы создания контрактных производств платежных терминалов московского производителя, бионических протезов, комплектующих для нефтяной и газовой промышленности», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Столичные компании «Компрессорные технологии» и «Деморобот» обсудили условия сотрудничества с иностранными коллегами. Также оказалось, что большая часть — около 70 процентов — общего объема всего несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы в страны Персидского залива приходится на Саудовскую Аравию.
Лишь на товары машиностроения приходится более 20 процентов московского экспорта в данные страны. Далее идет сфера фармацевтики и косметики – поставки товаров из этих отраслей в регион за первое полугодие выросли в три раза в сравнении с 2023 годом. Также экспорт вырос в такие страны, как Ирак, Кувейт, Оман и Катар.
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Ольга Енгалычева