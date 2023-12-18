В Московской области 20 декабря стартует новый гастрономический проект

Фото: Пресс-служба Минсельхозпрода МО
20 декабря на территории Московской области стартует новый гастрономический проект: каждый желающий может приобрести вкусные блюда по привлекательной цене. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Владислав Мурашов.
Летний «Завтрак в Подмосковье» пользовался большой популярностью у жителей и гостей Московской области. Поэтому в преддверии Нового года и праздничных каникул министерство вместе с рестораторами решило запустить зимний гастрономический проект. Уже сейчас участие в нём принимают более 100 заведений общепита. А вскоре к гастропроекту подключатся фудтраки, которые будут находиться в местах традиционных зимних развлечений – в парках, рядом с горками и катками, поделился планами Мурашов.
Выбрать место для трапезы со специально разработанным меню по фиксированной цене можно на интерактивной карте. На неё нанесены все рестораны-участники проекта.
Участников проекта «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус» можно определить по специальной наклейке с QR-кодом на входной группе заведения. Завершить акцию планируют 20 февраля.
Читайте также:
Подмосковье признано лидером по числу производителей органической продукции
В Подмосковье проведут более 50 новогодних ярмарок
Подмосковные аграрии с начала года получили более 4 млрд рублей субсидий
Выбрать место для трапезы со специально разработанным меню по фиксированной цене можно на интерактивной карте. На неё нанесены все рестораны-участники проекта.
Читайте также:
Подмосковье признано лидером по числу производителей органической продукции
В Подмосковье проведут более 50 новогодних ярмарок
Подмосковные аграрии с начала года получили более 4 млрд рублей субсидий
Лора Луганская