На Украине курс евро установил исторический антирекорд
Курс евро на Украине достиг 50,1762 гривны за единицу валюты, что является самым высоким показателем за всю историю. Информацию привёл национальный банк страны.
Одновременно курс доллара достиг рекордного значения. По состоянию на 9 декабря он составляет 42,9904 гривны.
Представители Международного валютного фонда выступают за дальнейшее ослабление национальной валюты Украины. По их оценкам, это позволит увеличить гривневые поступления в государственный бюджет благодаря росту экспортных доходов, таможенных платежей, а также финансовой помощи от западных партнёров.
