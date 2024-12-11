Как поменяется НДФЛ в 2025 году: кому положены льготы и как посчитать налоги

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НДФЛ является важным инструментом для государства в сборе налоговых поступлений и обеспечивает финансирование различных социальных программ и инфраструктуры. Что такое НДФЛ и как он изменится в 2025 году читайте в материале «Радио 1».
Что такое и как работает НДФЛ
НДФЛ — это налог на доходы физических лиц. Он является одним из основных налогов в России и взимается с доходов, получаемых физическими лицами. Ставка НДФЛ может варьироваться в зависимости от типа дохода и его размера.
Подоходный налог уплачивается как работниками, так и индивидуальными предпринимателями, а также другими физическими лицами, получающими доходы. Налоговая база определяется как сумма всех доходов за налоговый период с учетом вычетов и льгот.
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Для работников: НДФЛ обычно удерживается работодателем из заработной платы и перечисляется в налоговые органы. Работник получает на руки сумму уже с вычетом налога.
Для индивидуальных предпринимателей и других физлиц: Налог уплачивается самостоятельно на основании декларации о доходах, которую необходимо подать в налоговые органы.
Что будет с НДФЛ в 2025
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В новом году изменится порядок налогообложения для некоторых видов доходов физических лиц. Например, ставка 15% будет применяться к дивидендам и процентам по вкладам, если годовой доход составит 2,4 млн рублей и более. В настоящее время такая ставка применяется только к доходам, превышающим 5 млн рублей.
С начала следующего года будет увеличен вычет на второго ребенка до 2 800 рублей, а на третьего и последующих — до 6 000 рублей. Также предельный размер дохода для получения вычетов на детей составит 450 000 рублей. Дополнительный вычет за ребенка-инвалида, находящегося на обеспечении опекуна возрастет до 12 000 рублей.
В 2025 году появится новый вычет в размере 18 000 рублей для тех, кто сдал нормы ГТО и прошел диспансеризацию.
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Что такое прогрессивная шкала налогов и что поменяется в 2025
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Прогрессивная шкала налогов — это система налогообложения, при которой ставка налога увеличивается с ростом дохода налогоплательщика. В такой системе более высокие доходы облагаются налогом по более высоким ставкам, в то время как низкие доходы облагаются по более низким ставкам или вообще освобождаются от налога.
В соответствии с пунктом 36 Федерального закона от 12 июля 2024 года № 176-ФЗС с 2025 года вступят в силу новые прогрессивные ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Размер этих ставок будет зависеть от суммы и вида дохода, получаемого налогоплательщиком.
С 2025 года для доходов физических лиц, вместо привычных ставок в 13% и 15%, вводится новая шкала налога. Теперь зависимости от величины доходов ставки будут варьироваться от 13% до 22% и составят:
- 13% — при доходах, не превышающих 2,4 млн руб.;
- 15% — при доходах, превышающих 2,4 млн руб., но не более 5 млн руб.;
- 18% — при доходах, превышающих 5 млн руб., но не более 20 млн руб.;
- 20% — при доходах, превышающих 20 млн руб., но не более 50 млн руб.;
- 22% — при доходах, превышающих 50 млн руб.
Также как и сейчас повышенные ставки будут действовать только на сумму превышения, а не на весь доход.
Какие доходы будут облагаться новыми ставками НДФЛ в 2025
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в России облагает различные виды доходов. Вот основные из них:
Заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности в 2025 году будут облагаться налогом от 13% до 22%.
Доходы от продажи имущества будут облагаться налогом в зависимости от суммы дохода. Так, если прибыль от реализации имущества составляет менее 2,4 миллиона рублей, будет применяться ставка в размере 13%. В случае превышения прибыли в 2,4 миллиона рублей налог на продажу недвижимости составит 15%.
Проценты по вкладам не будет облагаться налогом, если доход не превышает 210 000 рублей. В случае, если сумма больше придется заплатить 13% от дохода по вкладу. Повышенная ставка в 15% будет применяться к доходам по вкладам, превышающим 2,4 млн рублей.
Дивиденды до 2,4 млн рублей будут облагаться налогом в 13%, на доход свыше этой суммы налог составит 15%.
Прочие доходы — например, выигрыши в лотерею, подарки (в определенных случаях) будут облагаться налогом в 13% если сумма превысит 4000 рублей.
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На какие доходы не будут работать новые ставки НДФЛ в 2025Доходы, освобожденные от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), указаны в статье 217 Налогового кодекса Российской Федерации. Обычно они включают государственные субсидии, стимулирующие выплаты, материальную помощь для малообеспеченных граждан, пенсии, стипендии и аналогичные выплаты.
Как можно уменьшить НДФЛ
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В Налоговом Кодексе предусмотрено несколько видов вычетов: имущественный, социальный, инвестиционный и другие. Все они способствуют снижению налогооблагаемого дохода, что, в свою очередь, уменьшает сумму подоходного налога.
Так вычет на налогоплательщика могут получить определенные категории граждан, имеющие льготы, такие как ветераны боевых действий, Герои России, участники афганской войны и ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы. Вычет на ребенка предоставляется родителю, если у него есть на иждивении дети.
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Как менялась ставка НДФЛ с 2001 года
В 2001 году в России был введен в действие современный Налоговый Кодекс, который впервые установил плоскую шкалу налогообложения доходов физических лиц на уровне 13% вне зависимости от суммы дохода. Эта ставка сохраняется до сих пор и продолжает вызывать споры среди сторонников прогрессивной системы налогообложения.
В России долгое время обсуждались вопросы необходимости введения прогрессивной шкалы НДФЛ с повышением процентных ставок для высоких зарплат. В 2020 году Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года ввести повышенную ставку налога на доходы физических лиц для граждан, зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год. Новая ставка должна была составить 15% вместо стандартных 13%. Изменения в налогообложении были одобрены Госдумой и подписаны президентом.
В 2024 году действующая система налогообложения была доработана, введена прогрессивная шкала налогов.
Зачем повышают НДФЛ
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Повышение НДФЛ позволяет государству увеличить свои доходы, что может быть использовано для финансирования социальных программ, образования, здравоохранения и инфраструктуры. В условиях дефицита бюджета увеличение налоговых поступлений помогает сбалансировать финансовые показатели государства. Кроме всего в условиях инфляции увеличение налогов, компенсирует рост цен и поддерживает уровень государственных расходов.
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