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Как поменяется НДФЛ в 2025 году: кому положены льготы и как посчитать налоги

Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

НДФЛ является важным инструментом для государства в сборе налоговых поступлений и обеспечивает финансирование различных социальных программ и инфраструктуры. Что такое НДФЛ и как он изменится в 2025 году читайте в материале «Радио 1».


Что такое и как работает НДФЛ


НДФЛ — это налог на доходы физических лиц. Он является одним из основных налогов в России и взимается с доходов, получаемых физическими лицами. Ставка НДФЛ может варьироваться в зависимости от типа дохода и его размера.



Подоходный налог уплачивается как работниками, так и индивидуальными предпринимателями, а также другими физическими лицами, получающими доходы. Налоговая база определяется как сумма всех доходов за налоговый период с учетом вычетов и льгот.

Фото: iStock/Iamstocker

Для работников: НДФЛ обычно удерживается работодателем из заработной платы и перечисляется в налоговые органы. Работник получает на руки сумму уже с вычетом налога.

Для индивидуальных предпринимателей и других физлиц: Налог уплачивается самостоятельно на основании декларации о доходах, которую необходимо подать в налоговые органы.

Что будет с НДФЛ в 2025


Фото: iStock/Panuwat Dangsungnoen

В новом году изменится порядок налогообложения для некоторых видов доходов физических лиц. Например, ставка 15% будет применяться к дивидендам и процентам по вкладам, если годовой доход составит 2,4 млн рублей и более. В настоящее время такая ставка применяется только к доходам, превышающим 5 млн рублей.

С начала следующего года будет увеличен вычет на второго ребенка до 2 800 рублей, а на третьего и последующих — до 6 000 рублей. Также предельный размер дохода для получения вычетов на детей составит 450 000 рублей. Дополнительный вычет за ребенка-инвалида, находящегося на обеспечении опекуна возрастет до 12 000 рублей.

В 2025 году появится новый вычет в размере 18 000 рублей для тех, кто сдал нормы ГТО и прошел диспансеризацию.

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Что такое прогрессивная шкала налогов и что поменяется в 2025


Фото: iStock/Andrii Yalanskyi

Прогрессивная шкала налогов — это система налогообложения, при которой ставка налога увеличивается с ростом дохода налогоплательщика. В такой системе более высокие доходы облагаются налогом по более высоким ставкам, в то время как низкие доходы облагаются по более низким ставкам или вообще освобождаются от налога.

В соответствии с пунктом 36 Федерального закона от 12 июля 2024 года № 176-ФЗС с 2025 года вступят в силу новые прогрессивные ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Размер этих ставок будет зависеть от суммы и вида дохода, получаемого налогоплательщиком.

С 2025 года для доходов физических лиц, вместо привычных ставок в 13% и 15%, вводится новая шкала налога. Теперь зависимости от величины доходов ставки будут варьироваться от 13% до 22% и составят:
  1. 13% — при доходах, не превышающих 2,4 млн руб.;
  2. 15% — при доходах, превышающих 2,4 млн руб., но не более 5 млн руб.;
  3. 18% — при доходах, превышающих 5 млн руб., но не более 20 млн руб.;
  4. 20% — при доходах, превышающих 20 млн руб., но не более 50 млн руб.;
  5. 22% — при доходах, превышающих 50 млн руб.

Также как и сейчас повышенные ставки будут действовать только на сумму превышения, а не на весь доход.

Какие доходы будут облагаться новыми ставками НДФЛ в 2025


Фото: iStock/Ivan-balvan

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в России облагает различные виды доходов. Вот основные из них:

Заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности в 2025 году будут облагаться налогом от 13% до 22%.

Доходы от продажи имущества будут облагаться налогом в зависимости от суммы дохода. Так, если прибыль от реализации имущества составляет менее 2,4 миллиона рублей, будет применяться ставка в размере 13%. В случае превышения прибыли в 2,4 миллиона рублей налог на продажу недвижимости составит 15%.

Проценты по вкладам не будет облагаться налогом, если доход не превышает 210 000 рублей. В случае, если сумма больше придется заплатить 13% от дохода по вкладу. Повышенная ставка в 15% будет применяться к доходам по вкладам, превышающим 2,4 млн рублей.

Дивиденды до 2,4 млн рублей будут облагаться налогом в 13%, на доход свыше этой суммы налог составит 15%.

Прочие доходы — например, выигрыши в лотерею, подарки (в определенных случаях) будут облагаться налогом в 13% если сумма превысит 4000 рублей.

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На какие доходы не будут работать новые ставки НДФЛ в 2025

Доходы, освобожденные от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), указаны в статье 217 Налогового кодекса Российской Федерации. Обычно они включают государственные субсидии, стимулирующие выплаты, материальную помощь для малообеспеченных граждан, пенсии, стипендии и аналогичные выплаты.

Как можно уменьшить НДФЛ


Фото: iStock/Evkaz

В Налоговом Кодексе предусмотрено несколько видов вычетов: имущественный, социальный, инвестиционный и другие. Все они способствуют снижению налогооблагаемого дохода, что, в свою очередь, уменьшает сумму подоходного налога.

Так вычет на налогоплательщика могут получить определенные категории граждан, имеющие льготы, такие как ветераны боевых действий, Герои России, участники афганской войны и ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы. Вычет на ребенка предоставляется родителю, если у него есть на иждивении дети.

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Как менялась ставка НДФЛ с 2001 года


В 2001 году в России был введен в действие современный Налоговый Кодекс, который впервые установил плоскую шкалу налогообложения доходов физических лиц на уровне 13% вне зависимости от суммы дохода. Эта ставка сохраняется до сих пор и продолжает вызывать споры среди сторонников прогрессивной системы налогообложения.

В России долгое время обсуждались вопросы необходимости введения прогрессивной шкалы НДФЛ с повышением процентных ставок для высоких зарплат. В 2020 году Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года ввести повышенную ставку налога на доходы физических лиц для граждан, зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год. Новая ставка должна была составить 15% вместо стандартных 13%. Изменения в налогообложении были одобрены Госдумой и подписаны президентом.

В 2024 году действующая система налогообложения была доработана, введена прогрессивная шкала налогов.

Зачем повышают НДФЛ


Фото: iStock/Max Zolotukhin

Повышение НДФЛ позволяет государству увеличить свои доходы, что может быть использовано для финансирования социальных программ, образования, здравоохранения и инфраструктуры. В условиях дефицита бюджета увеличение налоговых поступлений помогает сбалансировать финансовые показатели государства. Кроме всего в условиях инфляции увеличение налогов, компенсирует рост цен и поддерживает уровень государственных расходов.

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Из Можайского округа в Кремль отправили главную новогоднюю ёлку страны
11 декабря 2024, 14:59

Фото: Радио 1

Из Можайского округа в Кремль отправили главную новогоднюю ёлку страны. Там её нарядят в традиционно русские украшения и оставят на Соборной площади радовать россиян до Крещения.
Ель провожали театрализованным представлением, песнями и танцами, сообщил корреспондент «Радио 1». Также на празднике можно было пройти мастер-классы, выпить чай из настоящего самовара и отведать угощений.

Фото: Радио 1

За рулем автопоезда, который доставляет ель в Кремль, — Дед Мороз. Ему вручили подорожную грамоту от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Наиважнейшее поручение — сопровождать из подмосковных лесов в Кремль главную новогоднюю ёлку России. С почетом её провожать, в дороге беречь, красоту её не нарушать, торжественно встречать и всячески способствовать тому, чтобы не укоснительно в срок была доставлена главная новогодняя ёлка России для установки на Соборной площади Кремля», — оставил послание губернатор.
Фото: Радио 1

Автопоезд с елью торжественно проводили.

«Будем ехать аккуратно, со скоростью не более 60 км/час, внимательно соблюдать дистанцию. Вес трейлера — 7 тонн, так что надо быть очень осторожным», — сказал Дед Мороз.
Фото: Радио 1

На сцене с приветственным словом выступил главный лесничий Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Махач Ширинов, который поблагодарил всех, кто принимал участие в празднике.

«Сегодня на Можайской земле исторический день. Это третья кремлевская ель, которая уходит на Соборную площадь. Я думаю, весь городской наш округ, Бородинский филиал гордится тем, что наши сотрудники ежегодно занимаются этим вопросом и подбирают лучших кандидатов. Самая гигантская, красивая и пушистая ель — наша. У нас все победы впереди! Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю добра, оптимизма, удачи», — сказал он.

Фото: Радио 1

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Новую шестиэтажную поликлинику в подмосковном ЖК «Южное Видное» откроют летом
11 декабря 2024, 14:25

Андрей Воробьёв (второй слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семнец

Строительство шестиэтажной взросло детской поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену, ведётся на территории жилого комплекса «Южное Видное» в Ленинском городском округе, ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Сегодня приехали на стройку поликлиники на 750 посещений в смену в ЖК «Южное Видное», которая здесь очень востребована. Рассчитываем, что все работы будут выполнены в срок, и во второй половине 2025 года поликлиника начнёт принимать пациентов», — сказал Андрей Воробьёв.
В поликлинике предусмотрены терапевтическое, педиатрическое и травматологическое отделения, кабинеты узких специалистов, клинико-диагностический центр, отделения лучевой диагностики, реабилитации и восстановительной медицины, а также дневной стационар. За смену в поликлинике смогут принять 500 взрослых и 250 маленьких пациентов.

Руководитель проекта Максим Грошков сообщил, что настоящее время строительная готовность поликлиники составляет 70%.

«В работах задействованы 200 человек, 20 технических работников, используются четыре единицы техники. Фасадные работы, отделку и обустройство инженерных коммуникаций внутри здания завершим в перовом квартале следующего года. Уже начали завозить медоборудование. В апреле-июне наши специалисты будут обучать медперсонал работать на нём», — уточнил Максим Грошков.

Фото: пресс-служба правительства МО

Новая поликлиника будет обслуживать свыше 55 тысяч человек — жителей кварталов «Западный» и «Южный», микрорайонов 1-й Донской, Брусника, Купелинка, Эко Видное 2.0, Пятый и Шестой, а также деревень Калиновка, Белеутово, Ермолино и Сапроново.

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#андрей воробьёв
#строительство
#поликлиника
#здравоохранение
#ленинский городской округ
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Травматолог назвал главные правила безопасности при катании на зимних горках
Травматолог Григорьев: кататься на ватрушках можно только в отведенных местах
11 декабря 2024, 14:13

Фото: iStock/Zuberka

С наступлением зимнего сезона вновь открываются катания на снегу с горок. Несмотря на то, что это развлечение любят как дети, так и взрослые, оно не лишено опасности.
Главный внештатный детский травматолог, ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев в беседе с «Радио 1» заявил, что для безопасности детей необходимо выбирать удобную нескользящую обувь, которая провоцирует травмирование не только на горках и катках, но и на обычной поверхности из-за гололедицы.

«Говоря о катаниях с горок, нужно контролировать, чтобы это происходило только на оборудованных склонах. Часто зимние развлечения заканчиваются детскими травмами при катаниях там, где растут деревья, стоят фонарные столбы или что-то еще. Особенно это касается таких неуправляемых средств передвижения, как ватрушки. Ими невозможно владеть, а скорость набирается прилично высокая», — отметил эксперт.

По его словам, катания на ватрушках — приятное и веселое времяпровождение, если соблюдать все правила.

«Это обязательно требует внимания и контроля со стороны взрослых. Если ребенок все-таки ушибся, то нужно вызвать скорую помощь. Врач оценит степень повреждения, окажет первую помощь и напишет направление в стационар или в травмпункт. Если ребенок потерял сознание, то нужно минимизировать его движение, не перетаскивать, а ждать скорой помощи», — уточнил врач.

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В Минтрансе Подмосковья назвали места возможных новогодних пробок
11 декабря 2024, 14:09

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На дорогах Московского региона перед Новым годом традиционно растёт количество транспорта. Из-за этого увеличивается время проезда по привычным маршрутам – особенно рядом с торговыми центрами, кафе и ресторанами. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Вечерний час пик смещается на более раннее время – 17:00. Движение будет затруднено на съездах с МКАД, на центральных улицах городов и основных подмосковных трассах: Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Пятницком, Минском, Рублёво-Успенском, Новорижском, Новорязанском, Волоколамском и Можайском шоссе», – отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что из-за увеличения количества транспорта и при изменчивой погоде повышается и риск возникновения автоаварий. В Минтрансе призвали водителей строго соблюдать ПДД, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию, не совершать резких манёвров и не садиться за руль в нетрезвом виде.

Пешеходам рекомендуется в тёмное время суток носить световозвращающие элементы, ждать транспорт на посадочных площадках, переходить проезжую часть и железнодорожные пути по оборудованным переходам. Особенную осторожность следует соблюдать на парковках у магазинов, торговых центров и во дворах, особенно вместе с детьми.

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#минтранс мо
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#московская область
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#автомобили
#транспорт
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В Подмосковье подвели итоги рейдов против нелегальных возчиков мусора
11 декабря 2024, 13:58

Фото: пресс-служба Минкологии МО

Сброс более 3 тысяч кубометров отходов предотвратили в Московской области с начала года благодаря рейдам, направленным на выявление нелегальных перевозчиков мусора, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«С начала года в Подмосковье провели 50 межведомственных рейдов, в ходе которых было проверено более 1,3 тыс. грузовых машин, из которых сотрудники полиции задержали свыше 160. В итоге удалось предотвратить незаконный сброс более 3100 кубометров мусора», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что водителям, нелегально перевозившим отходы, выписали 288 штрафов на общую сумму 4,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на берегу реки Рожайки в городском округе Домодедово была обнаружена свалка строительных отходов.

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#московская область
#подмосковье
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В Домодедове выявили нелегальную свалку в водоохранной зоне
11 декабря 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Нелегальная свалка строительных отходов и грунтов была обнаружена на участке в водоохранной зоне реки Рожайки в деревне Судаково городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Жалоба на организацию свалки поступила от местных жителей. Специалисты Минэкологии области выехали на место и убедились, что рядом с рекой размещены отходы строительства и сноса. Кроме того, к нелегальной свалке были обустроены подъездные пути с использованием битого кирпича и бетона», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что ещё одна нелегальная свалка строительных отходов была обнаружена на Климовской улице в Подольске.

Собственники обоих земельных участков установлены, им объявили предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.

Читайте также:

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В Ленинском городском округе с участка убрали свыше 300 м³ мусора
#мусор
#свалка
#отходы
#строительный мусор
#минэкологии мо
#экология
#домодедово
#подольск
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На ж/д станции Мытищи провели рейд по безопасности
11 декабря 2024, 13:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Рейд, направленный на профилактику несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на станции Мытищи: пассажирам напомнили правила безопасного нахождения на платформе и перехода путей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рейде приняли участие представители Центральной пригородной пассажирской компании, административно-пассажирской инспекции и окружной администрации. Они провели беседы с пассажирами и раздали памятки по правилам безопасности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории округа постоянно ведётся работа по перекрытию нелегальных переходов через железнодорожные пути и проходов на станции, а также по информированию и предупреждению жителей.

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#мытищи
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#безопасность
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В РФ выпустили первые учебные пособия «‎Искусственный интеллект» для 5-9 классов
11 декабря 2024, 13:06

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

В России вышли в свет первые учебные пособия по искусственному интеллекту, предназначенные для учеников 5-9 классов. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что эти пособия направлены на формирование у детей и педагогов реалистичного представления о том, что такое искусственный интеллект, его роли в повседневной жизни и его потенциале как помощника, а не угрозы для человека.

Издания содержат актуальную информацию о принципах работы искусственного интеллекта, особенностях взаимодействия специалистов с этой технологией и сферах ее применения. Каждое пособие насыщено разнообразными текстами и заданиями, что делает процесс обучения более увлекательным.

Данные учебные пособия призваны не только обучить школьников основам искусственного интеллекта, но и подготовить их к будущему, в котором эта технология будет играть все более значимую роль.

В Подмосковье для обработки обращений по социальной тематике начали использовать GigaChat. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#интернет
#искусственный интеллект
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На горячую линию Подмосковья по соцпомощи поступило более 450 тыс. звонков
11 декабря 2024, 13:05

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 450 тысяч обращений обработали операторы горячей линии министерства социального развития Московской области с начала текущего года, а всего с начала работы сервиса с сентября 2022 года туда поступило более миллиона звонков, сообщает пресс-служба администрации ведомства.
«На горячую линию можно обратиться по вопросам получения различных пособий и льгот, а также социальной карты жителя Подмосковья, оказания материальной помощи, получения поддержки семей участников СВО и нуждающихся семей с детьми, социальной помощи инвалидам, помощи в трудоустройстве и пр.», — говорится в сообщении.
Горячая линия принимает звонки по телефону 112-б с территории Московской области и 8-800-550-50-30 из любого российского региона. Ни один вопрос, касающийся социальной поддержки, не останется без ответа. Горячая линия работает каждый день в восьми утра до восьми вечера.

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#подмосковье
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