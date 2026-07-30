Назвали ягоды, ценник на которые взлетит в ближайшее время

30 июля 2026, 17:37

Экономист Миролюбов: Ценник на черешню может повыситься на 15-30%

Фото: istockphoto/Anna Pustynnikova

В преддверии массового сбора урожая аналитики высказывают противоположные мнения относительно будущей стоимости плодово-ягодной продукции. Часть специалистов предупреждает о локальном, но ощутимом подорожании отдельных категорий, тогда как их коллеги прогнозируют значительное снижение цен.