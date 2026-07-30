Назвали ягоды, ценник на которые взлетит в ближайшее время
В преддверии массового сбора урожая аналитики высказывают противоположные мнения относительно будущей стоимости плодово-ягодной продукции. Часть специалистов предупреждает о локальном, но ощутимом подорожании отдельных категорий, тогда как их коллеги прогнозируют значительное снижение цен.
Аналитик Денис Миролюбов заявил, что в первую очередь рост цен на 15-30% может коснуться ягод и косточковых фруктов — черешни, вишни, персиков и абрикосов, пишет «Абзац». По его словам, эти культуры крайне чувствительны к погодным аномалиям, а оперативно заместить неурожай импортом затруднительно.
Кроме того, давление на конечную стоимость оказывает удорожание логистики, упаковки, хранения и оплаты труда. Спикер также не исключил временного роста цен на бахчевые, отметив, что ситуация стабилизируется по мере поступления продукции из основных регионов-производителей.
При этом позицию коллеги не разделяет финансовый эксперт Андрей Бархота. Он прогнозирует обратную тенденцию и ожидает снижения цен на персики, абрикосы и яблоки. По его оценкам, стоимость данной продукции в ближайшее время может уменьшиться вплоть до 50%.
Читайте также: