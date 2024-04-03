Безработица в России в феврале снизилась до исторического минимума

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В феврале уровень безработицы в РФ снизился до исторического минимума в 2,8%. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.
Уточняется, что в феврале безработными россиянам в возрасте старше 15 лет были 2,1 миллиона человек.
Прошлый показатель исторического минимума уровня безработицы был зафиксирован в октябре 2023 года, тогда он достигал 2,9%, отмечается в источнике.
До этого Подмосковье возглавило рейтинг регионов по динамике рынка труда.
Ранее агентство Bloomberg списало, что российская экономика демонстрирует рост, несмотря на беспрецедентные санкции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2024 года составил 2,8%», — сказано в сообщении.
До этого Подмосковье возглавило рейтинг регионов по динамике рынка труда.
Ранее агентство Bloomberg списало, что российская экономика демонстрирует рост, несмотря на беспрецедентные санкции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак