Зеленский приобрел резиденцию короля Карла III – британские СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский купил резиденцию у короля Великобритании Чарльза III за 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщило британское издание The London Crie.
Речь идет об особняке под названием Highgrove House, который Карл использовал в качестве загородного дома в течение 44 лет.
Издание пишет, что официального заявления от Букингемского дворца о продаже не поступало, но есть множество деталей, указывающих на завершение сделки в конце февраля/начале марта 2024 года.
Как отметил бывший дворецкий короля Грант Харрольд, сделка, судя по всему, была завершена 29 февраля во время визита Зеленского в Великобританию.
Ранее президент Украины опубликовал декларацию на 2023 год. Согласно этому документу, семья украинского лидера заработала в прошлом году 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов).
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Издание пишет, что официального заявления от Букингемского дворца о продаже не поступало, но есть множество деталей, указывающих на завершение сделки в конце февраля/начале марта 2024 года.
Ранее президент Украины опубликовал декларацию на 2023 год. Согласно этому документу, семья украинского лидера заработала в прошлом году 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов).
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Александр Климов