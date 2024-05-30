В Можайском городском округе отремонтируют более 65 км дорог

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году в Можайском городском округе реализуется одна из самых масштабных в области программ по ремонту дорожного покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом глава Денис Мордвинцев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
Самый протяжённый участок, который предстоит отремонтировать, – между сёлами Шохово и Тропарёво. За его обновление проголосовали сами жители на портале «Добродел».
По словам Мордвинцева, ещё одна долгожданная дорога, которую отремонтируют в этом году в рамках нацпроекта, – это «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка». Работы на объекте уже ведутся.
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«В этом году в Можайском городском округе – одна из самых масштабных программ по ремонту дорог во всей Московской области. Будет отремонтировано более 60 км региональных дорог. Кроме того, сделаем 5,5 км своих, муниципальных. Это болевые точки, на которые указывали жители, голосовали за них на портале «Добродел», – пояснил глава.
По словам Мордвинцева, ещё одна долгожданная дорога, которую отремонтируют в этом году в рамках нацпроекта, – это «Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка». Работы на объекте уже ведутся.
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Лора Луганская